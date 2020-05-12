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險遭擦撞 男子還手打死騎士判7年6月定讞

中央社 / 台北12日電

男子郭忠禮不滿在人行道上險遭傅姓騎士擦撞又遭毆打，憤而將傅男推倒在地並攻擊臉部，導致傅男傷重不治。二審依傷害致死罪判郭男7年6月徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

歷審判決指出，郭姓男子民國108年3月13日步行經過高雄市鳳山區鳳山國中旁人行道，因傅姓男子騎車險擦撞郭男，2人發生口角，傅男並出手毆打郭男。

郭姓男子隨後與傅姓男子互相推擠、扭打，再將傅男推倒在地，導致傅男頭部重擊地面，進而跨坐在傅男胸前，握拳用力揮擊傅男臉部，導致傅男受有顱骨骨折等傷勢，最後因腦髓腫脹壞死死亡。

郭姓男子否認與傅男扭打、推擠，辯稱傅男突然臉部脹紅自行倒地，且傅男有高血壓病史，可能因為激動而暈眩。

一審高雄地方法院依傷害致死罪，判處郭姓男子有期徒刑7年6月。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，郭男仍否認犯行。二審認為，不少證人都證稱傅男倒地時發出極大聲響，郭男還跨坐在傅男胸前揮拳，而傅男雖有高血壓，但平日狀況與人無異，死因與高血壓無關。

二審指出，現場地面鋪設質地堅硬的磚塊或石材，且周遭有紀念碑、座椅及鐵杆，郭男應可預見與傅男相互拉扯、推擠，可能造成傅男倒地而頭部重擊地面，進而造成死亡結果。

二審認為，郭男出於傷害犯意導致傅男死亡，並考量郭男因受到傅男挑釁、刺激而一時氣憤犯下本件犯行，但犯後並無反省之心，也未積極尋求傅男家屬原諒，仍判郭男有期徒刑7年6月，案經最高法院駁回上訴，全案定讞。

人行道 高血壓 台灣高等法院

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