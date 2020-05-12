桃園噪音車氾濫警方強力取締 2小時攔查上百輛
改裝車噪音擾人清夢，桃園市桃園區以台一線周邊中山路、國際路發生頻率最高，桃園分局昨晚和轄區2個派出所強力取締，2個小時內攔下100多輛汽、機車，通報環保局違規改裝製造噪音、當場告發變更車牌各有64件、11件；警方指出，改裝噪音車擾民，會持續不定期稽查換給民眾寧靜夜晚。
桃園分局指出，昨晚在台一線延途設下9個攔檢點，以小區域封鎖性稽查，由分局長黃炳訓帶隊和龍安、中路2間派出所，晚間9點半至11點半間針對有噪音疑慮改裝車稽查，2個小時內攔查上百輛汽、機車，合計通報64件車輛違規改裝製造噪音、當場告發11件變更車輛原有規格。
警方說，改裝排氣管部分已違反噪音管制法，不當改裝車體、電氣設備，恐造成車輛安全結構減弱，危及自身及其他用路人安全，警方將持續針對區域熱點會同環保局、監理站等強力稽查。
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