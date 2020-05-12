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男追女辯不知當小王 夫告出軌妻獲判8萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
男子阿正不滿妻子胡女與陳男婚外情，請求連帶賠償80萬元，台中地院判決胡女給付精神慰撫金8萬元，陳男不知胡女已婚，免賠。圖／本報資料照
男子阿正不滿妻子胡女與陳男婚外情，請求連帶賠償80萬元，台中地院判決胡女給付精神慰撫金8萬元，陳男不知胡女已婚，免賠。圖／本報資料照

男子阿正不滿妻子胡女與陳男熱戀，還帶著年幼子女與陳男出遊，請求連帶賠償80萬元，兩人否認有親密關係，台中地院查出胡女與陳男對話及互動已逾越社會一般通念所能容忍曖昧情愫，足以破壞他人間婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，法官判決胡女給付精神慰撫金8萬元；而陳男不知胡女已婚，判決免賠。

阿正指控，與妻子胡女感情原屬良好，不過自2018年7月間，胡女與陳男交往，同年8月間即有親密出遊合照、親密對話，顯然雙方已達熱戀情狀，胡女明知與他婚姻存在，竟公然與陳男交往。

他發現後，妻子胡女拋夫棄子返回娘家，與陳男繼續交往，他曾去找陳男，希望陳男不要破壞他婚姻，但陳置之不理。同年10月間，胡女對他提起離婚訴訟，經法官判胡女敗訴。

至2019年1月間，阿正自母親口中，了解到胡女與陳已談及婚嫁，同年9月間中秋節當日，再發現胡女帶年幼子女與陳男出遊，嚴重侵害他的配偶權，並導致他婚姻、家庭破裂、年幼子女分離等，請求胡女及陳男連帶賠償慰撫金新台幣80萬元。

陳男辯稱他那時不知胡女已婚，只是正常男追女，他與胡女沒有親密行為。胡辯稱她離開家是丈夫阿正趕她出去，阿正在通信軟體叫她去過全新生活，阿正也說他有新的交往對象。

法官審理見陳男發訊息給胡女「我的幸福就是和妳溫暖的過一輩子，致最愛的寶貝」，胡女回稱「願與大貓，相知相守過著溫暖的一輩子」；陳男傳「每天醒來想的不是早餐吃什麼，想的是寶貝妳，好想妳」，胡女回稱「每天不期待起床，期待的是大貓道一個溫暖的早安」。

法官從胡女與陳男出遊時的臉貼臉及十指緊扣合照，堪認2人為熱戀中男女朋友關係，對話及互動已逾越社會一般通念所能容忍曖昧情愫，足以破壞他人婚姻，認胡女所為已對阿正構成侵權行為，判胡女賠阿正精神慰撫金8萬元。

婚姻 中秋節 離婚

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