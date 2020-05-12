高市議員支持罷韓遭婦人恐嚇 警查獲送辦

支持罷韓的民進黨高雄市議員林智鴻服務處昨天收到一封寄自彰化的恐嚇信，轄區高市鳳山警分局依郵戳漏夜北上查獲74歲黃姓婦人涉案，全案今天詢後依恐嚇罪嫌送辦。

林智鴻收到的這封掛號恐嚇信，以近百字的書信批評林智鴻、陳致中等綠營議員「不得好死」，還點名要罷免高雄市長韓國瑜的公民團體代表人尹立、陳冠榮等是「人渣、垃圾及敗壞國家的豬狗等，很無恥」。

林智鴻隨即向鳳山警分局報案，警方除了針對林智鴻服務處加強巡邏及守望密度，確保林智鴻、服務處工作人員等安全，並研判恐嚇信來自彰化，隨即漏夜北上查訪。

高市鳳山警分局表示，接獲報案後，由偵查隊協助服務處人員至新甲派出所完成報案程序，並與鑑識小組針對信件採證，成立專案小組查緝，查獲黃姓婦人涉案。

警方表示，黃姓婦人辯稱只是寫信表達不滿，沒有恐嚇的意圖，也沒有想到會觸法。警詢後，全案依恐嚇罪嫌送辦。

高市鳳山警分局呼籲，人民的言論自由應建立在法治基礎上，以和平、理性方式表達意見，切勿因一時氣憤而選擇過激方式表達訴求，除了無法順利化解衝突，更可能觸法遭送辦。