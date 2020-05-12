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劉孔中推薦姐夫當NCC駕駛罰百萬 釋字786後法院判勝訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
劉孔中擔任國家通訊傳播委員會委員時，推薦姊夫到通傳會擔任駕駛，被裁處100萬元罰鍰，台北高等行政法認為違憲，判劉勝訴。圖／本報資料照
劉孔中擔任國家通訊傳播委員會委員時，推薦姊夫到通傳會擔任駕駛，被裁處100萬元罰鍰，台北高等行政法認為違憲，判劉勝訴。圖／本報資料照

劉孔中擔任國家通訊傳播委員會委員時，推薦姊夫到通傳會擔任駕駛，藉由人力外包公司僱用，再以派遣方式到通傳會任職；監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁處100萬元罰鍰。案經釋憲，釋字786號解釋認為行為時的法條牴觸憲法，當天起不適用。台北高等行政法判劉勝訴，可上訴。

劉孔中遭立委質疑在中國人民大學任教，「被請辭」中研院兼任研究員。劉擔任NCC委員時，明知姊夫是法定公職人員的關係人，仍在2006年6月間假借主秘請他推薦駕駛人選機會，推薦姊夫擔任駕駛，並藉由人力外包公司僱用，在以派遣人員方式任職。

行政院移請監察院處理，監察院調查後認定劉未依法迴避，假借職務上機會推薦姊夫，直接使其獲取「非財產上利益」，違法行為時的規定，處以罰鍰100萬元。

劉不滿提告抗罰，主張違反「一事不再理原則」。法官審理時，認為公職人員利益衝突迴避法第14條有牴觸憲法疑義，裁定停止審理、聲請釋憲。

大法官認為法條「一律處以100萬元以上之罰鍰」牴觸憲法比例原則、財產權，去年12月13日作釋字786號解釋，認為「過苛」，當天起不適用。釋字786出爐後，合議庭繼續審理。

合議庭表示，行政院以違反公務員服務法及公職人員利益衝突迴避法二部分移送，就公務員服務法部分，監察院2009年11月17日函覆孔，內容提及「情節單純，並無其他違失；另彼等於遭96年4月10日遭行政院停職處分，喪失通傳會委員職務，且停職期間全無薪俸，處分已屬嚴重，不再論處。」

「不再論處」只是單純內部秩序維護目的「不送懲戒」，與行為時公職人員利益衝突迴避法第14條立法目的、淵源不同，監察院那封函不具有行政秩序罰（免罰）性質。

違反公職人員利益衝突迴避法迴避義務而受罰，屬「行政罰」；違反公務員服務法而移送監察院審查，屬「懲戒罰」，二者性質不同，我國向來採併罰主義，不受一事不再理限制。

合議庭指出，本件據以作成原處分行為時公職人員利益衝突迴避法第14條規定，既經釋字第786號解釋牴觸憲法，本件乃聲請解釋原因案件，自不應再適用該法律。

從而原處分即無以維持，應予撤銷，著由監察院依解釋意旨及107年利益衝突迴避法規定辦理。因此，原處分於法不合，判決撤銷，可上訴。

監察院 行政院 公務員

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