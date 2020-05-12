「黃金署長」指部屬偽證害他成貪官 求償再敗

消防署前署長黃季敏涉貪，一審遭判18年徒刑，褫奪公權8年，黃認為當年代理他並真除的葉吉堂作證時不實陳述，害他遭台北地檢署起訴，把他列為貪汙犯，還被公懲會懲戒撤職、銓敘部追繳獎金，提損害賠償訴訟，要葉和消防署資訊室通訊科視察曾偉華賠償900萬元並登報道歉。台北地院認為黃請求無理，判他敗訴，黃上訴，高等法院今又駁回。

黃季敏2002年9月至2009年擔任消防署長，兼任行政院災害防救委員會副執行長；葉也已於2016年7月自署長一職退休。黃被控利用採購案索賄近2千萬元，再匯往境外洗錢，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國。檢調當年搜索黃季敏時，在他的處所查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃被謔稱「黃金署長」。

黃主張，因內政部指災防會「防救災專用衛星通訊系統及現場通訊救災指揮車暨整合平台建置案」執行進度落後逾5%，他2003年8月圈選主秘葉吉堂擔任建置案專案小組召集人，但他因建置案涉嫌圖利而遭刑事偵審、公懲會調查，葉卻作偽證，讓社會大眾把他當成「貪官汙吏」，他也失去擔任台塑石化總管理處執行副總的機會，損失慘重。

葉吉堂表示，他是就調查員、檢察官、法官、公懲會委員詢問的「事實」加以回答，「事實」只有真偽，沒有貶損社會評價的問題，他的回答不是為了貶抑黃的名譽，何來不法侵害可言。曾偉華也說，他是本於自身經歷的事實回答，內容實在。

台北地院民事庭認為刑事庭、監察院、公懲會已審認相關多數事證，駁斥了黃的辯詞，並不是靠單一事證論斷黃的罪責，判他敗訴。

高等法院審理後，仍認為上訴無理由，今駁回上訴。本件仍可再上訴。