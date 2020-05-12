藝人趙駿亞不滿交通管制 推倒警察遭起訴

民進黨選前在凱道造勢，藝人趙駿亞不滿警方針對周邊道路進行管制，與賴姓員警發生衝突，一氣之下將賴推到在地，造成其胸部及腰部挫傷。台北地檢署調查後，今依妨害公務、傷害等罪嫌起訴他。

今年1月10日6時許，趙駿亞開車行經仁愛路、林森南路口，準備往凱道方向前進，結果被負責交管的賴姓員警攔阻，趙駿亞不滿賴未提早警示他轉彎繞行，下車與賴理論。

趙駿亞對著賴逼近並大聲質疑為何前方車輛可以過去，輪到自己卻被管制？當時賴見趙駿亞靠的太近，請他向後退，不料卻因此激怒趙，趙情緒高漲而用力反推員警，當場將賴推倒在地，過程全被路人目擊及蒐證錄下。

警方將趙帶回轄區仁愛路派出所製作筆錄，賴則到醫院驗傷，並提起傷害告訴。警詢後依妨害公務罪嫌移送北檢，內勤檢察官複訊後，諭令以5萬元交保。

趙駿亞獲交保後說，「很抱歉，我以為誰先動手誰就有責任的法律問題，有不當的了解，可能員警需要有一個指揮的安全距離，那時候我趕著跟父母吃飯，並不是要衝撞路障，我可能當時沒有設身處地的想說員警可能已經值勤了2天，很辛苦，等一下可能還要值班，我比較自私才會發生這樣的事情，對不起。」