聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝人趙駿亞不滿交通管制 推倒警察遭起訴
民進黨選前在凱道造勢，藝人趙駿亞不滿警方針對周邊道路進行管制，與賴姓員警發生衝突，一氣之下將賴推到在地，造成其胸部及腰部挫傷。台北地檢署調查後，今依妨害公務、傷害等罪嫌起訴他。
今年1月10日6時許，趙駿亞開車行經仁愛路、林森南路口，準備往凱道方向前進，結果被負責交管的賴姓員警攔阻，趙駿亞不滿賴未提早警示他轉彎繞行，下車與賴理論。
趙駿亞對著賴逼近並大聲質疑為何前方車輛可以過去，輪到自己卻被管制？當時賴見趙駿亞靠的太近，請他向後退，不料卻因此激怒趙，趙情緒高漲而用力反推員警，當場將賴推倒在地，過程全被路人目擊及蒐證錄下。
警方將趙帶回轄區仁愛路派出所製作筆錄，賴則到醫院驗傷，並提起傷害告訴。警詢後依妨害公務罪嫌移送北檢，內勤檢察官複訊後，諭令以5萬元交保。
趙駿亞獲交保後說，「很抱歉，我以為誰先動手誰就有責任的法律問題，有不當的了解，可能員警需要有一個指揮的安全距離，那時候我趕著跟父母吃飯，並不是要衝撞路障，我可能當時沒有設身處地的想說員警可能已經值勤了2天，很辛苦，等一下可能還要值班，我比較自私才會發生這樣的事情，對不起。」
據了解，賴的胸部、腰部受挫傷，而趙供稱自己不懂法律，但知道做錯了「認錯不認罪」。檢方勘驗員警密錄器、調閱勤務分配表等物證，認定趙有所犯行，考量他並未真正認罪，也未與賴達成和解，今依法起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言