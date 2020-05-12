要少女證明未騙他感情 誘她拍正面全裸照被訴

粘男在愛情公寓交友軟體認識年僅15歲的少女小蘋，小蘋表示願與他結交為男女朋友，他即要求少女拍攝並傳送裸體影像，以證明不是在欺騙他的感情，引誘少女拍攝錄影自己全裸照片及影像給他，台中地檢署今天依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴他。

32歲粘男坦承要求少女小蘋拍攝裸照及影片傳送給他。小蘋證稱她向對方說年齡為15歲，粘男要求她拍攝並傳送裸體影像以證明她不是欺騙他的感情，她於是以手機拍攝裸照傳送給他。

起訴書指出，粘男於2018年7月間，經由愛情公寓通訊軟體，暱稱小白兔與少女小蘋結識，雙方並互相加LINE好友。

2018年7月22日深夜，粘男在彰化縣埔鹽鄉住處內，以通訊軟體與小蘋聊天，小蘋表示願與他交往成為男女朋友，他即要求她拍攝並送裸體影像，以證明她不是在騙他的感情。

粘男引誘少女小蘋於同年7月23日深夜，在小蘋友人位於中市潭子區住處，以手機拍攝錄影自己正面全裸的猥褻照片、影片的數位檔案，以通訊軟體傳送給粘。經少女及媽媽提起告訴。