不滿超車被罵變態 男子對夜歸女襲胸要坐牢

蔡姓男子於去年7月間深夜，騎機車行經台南市學甲區產業道路時超越女機車騎士，遭對方罵變態，心生不滿，被控自後尾追擋下她機車後，拔下機車鑰匙弄壞，還對她強摸胸部。台南地院以蔡違反強制罪，判拘役40天，得易科罰金；另觸犯強制猥褻罪，判處徒刑10月，全案可上訴。

判決說，蔡於去年7月17日凌晨1點多，騎機車在學甲區產業道路，遇女子深夜獨自騎機車，蔡自女子後方超越，聽到她罵變態，蔡心生不悅，把機車擋在她機車前方，並下車後，突伸手拔下女子機車鑰匙，造成鑰匙彎曲損壞不堪使用，以強暴方式阻止她離開。

當女被害人對蔡理論，為何拔掉她車鑰匙，蔡伸手強行撫摸她左胸部，她除了與蔡爭吵鑰匙損壞及摸胸情事外，趕緊手機聯絡她先生，蔡見狀騎機車離開。女被害人在配偶到場後向檢警提告法辦。

法官審酌，蔡於深夜凌晨，僅因不滿女被害人對其所言，毀損機車鑰匙妨害人身自由，並因她理論，即另起意猥褻，造成她精神上莫大恐懼，迄今尚未能徵得原諒，念及蔡一再表示欲賠償鑰匙損失，並坦承毀損、強制犯行，及自承尚須扶養兒子等一切情狀，量處其刑。