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國道設區間測速抓違規？ 警：超速非國道交通事故主因

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
全台「區間測速」設置越來越多，學者認為應檢視目前道路速限是否合理。圖／彰化縣警局提供
全台「區間測速」設置越來越多，學者認為應檢視目前道路速限是否合理。圖／彰化縣警局提供

全台「區間測速」到年底估計總數會有30個以上路段完成設置，節省員警「守株待兔」的取締人力，但上個月彰化縣區間測速器出現失準，3千多張罰單撤銷，重創政府執法信心，目前區間測速照相設備不像固定式雷達測速系統、雷射測速槍以及酒測器等都需要經過國家標準檢驗局檢驗，學者、立委要求區間測速器訂定檢核統一標準

消基會交通組副召集人李克聰說，區間測速設備若要有公信力，應該要有國家標準檢驗，由經濟部標準檢驗局制定範圍和校正程序。

李克聰說，考量目前科技執法測速儀器有誤差，民眾大都習慣參考「寬容值」，例如道路速限50公里，認為超過60公里才會被罰，但若機器夠準根本就不需要這樣的寬容值，這樣的寬容值也讓用路人每人的標準不一，難以落實一致性的標準交通規則，未來科技設備越來越精確，若能精準取締應下修寬容值，讓駕駛人有正確的安全駕駛觀念。

李克聰表示，若區間測速若越來越普遍，應該要審視設置的目的應在於取締「嚴重超速」的駕駛，建議取締寬容值可以訂得寬一點，或超速依比例制定罰則，也應檢視目前道路速限是否合理，現在車子構造、操控加減速效率都比以前好，有的路段過去速限太低，國外制定速限通常也會參考85%用路人的習慣，道路速限是否人性化、合理很重要。

國道目前尚未設置區間測速，有國道警官認為，除了設置經費龐大，其實超速也並非國道交通事故主因，各車輛速度差太大、疲勞駕駛，未注意車前狀況才是肇事主因，區間測速若設在國道上，須投入建置經費龐大，成效仍需評估。

李克聰也說，區間測速無法消除車速忽快忽慢的問題，「均勻車流才是最安全的交通狀態。」 區間測速仍在推廣階段，若未訂出合理取締標準和門檻，強行改變用路人交通行為，減速下影響車流同樣不利交通安全；改善交通安全除了交通工程，教育與執法也要並進，除了限制超速，國外宣導「跟著車流走」，降低速差，減少車輛變換車道機會，才是降低交通事故的根本之道。

測速 國道

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