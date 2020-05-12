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妻沉迷鹿胎盤素自毀婚姻 子女：媽媽接觸直銷變了樣

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
陳姓丈夫無法忍受妻子花費上千萬元購買有違法之虞的「鹿胎盤素膠囊」做直銷，時起勃谿，妻子患憂鬱症也不配合就醫、吃藥，反動輒拳腳相向。陳訴請離婚，一、二審法院皆判准。示意圖／聯合報系資料照片
陳姓丈夫無法忍受妻子花費上千萬元購買有違法之虞的「鹿胎盤素膠囊」做直銷，時起勃谿，妻子患憂鬱症也不配合就醫、吃藥，反動輒拳腳相向。陳訴請離婚，一、二審法院皆判准。示意圖／聯合報系資料照片

陳姓丈夫無法忍受妻子花費上千萬元購買有違法之虞的「鹿胎盤素膠囊」做直銷，時起勃谿。陳指控，妻子前年任意支用300萬元投資高風險股票，結果付諸流水，每月又刷卡數十萬元，他擔心一生的積蓄遭揮霍殆盡，訴請離婚。陳說，妻子明知患憂鬱症，卻不配合就醫、吃藥，動輒拳腳相向、搗毀家中物品，婚姻難以維繫。台灣高等法院維持一審判決，判准兩人離婚。

陳姓夫妻結婚34年，兩人共同經營一家企業公司，3名子女也已成年。陳說，2017年起，妻子大肆浪費婚後財產、沉迷直銷鹿胎盤素膠囊，這商品價格昂貴，還有很多爭議，可能有違法疑慮，兩人不時爭吵。妻子刷卡金額令人咋舌，有時一個月就刷了上百萬元，他勸說無效，且妻子性格暴戾，光是去年就3度到公司砸物品，不只打他也打子女，大家都嚇得不敢回家。

在丈夫提起離婚訴訟後，妻子將財產價值6千萬的投資型保單解約，領走數千萬解約金後藏匿，陳認為她只顧維護自身財產，依民法第1052條第2項規定請求離婚。

因新北地院判准，陳妻不服而提上訴，稱自己婚後恪盡人妻母職，是丈夫控制慾強，常限制她交朋友，她才陷入憂鬱症情緒。她說，發病時才會和丈夫衝突，至於購買鹿胎盤素膠囊是為了送給父母和親戚，「偶爾低價轉售朋友」，不是做直銷。

對於「花錢如流水」的指控，陳妻也歸咎是憂鬱症發作才伴隨強迫性購買，不是她能控制。她說，對自己的暴行感到後悔，也想釋出最大善意，在憂鬱症病情大幅改善前把名下財產交給丈夫代管。

高院審理發現，子女證稱媽媽「碰到直銷後，價值觀就改變了」，在子女面前，陳妻會摔鍋子、盤子，鍋子裡面還有食物，「爸爸是退到無法再退，才會選擇離婚」。子女說，人總有底線，如果一直被傷害，「難道不想離婚嗎？」，父親忍耐到了底線，媽媽還會罵爸爸是「沒有用的東西」、「賤男人」。

子女說，媽媽性情會轉變，是接觸幹細胞直銷，人生觀、金錢觀全都變了。

高院認定，在陳提離婚之前，是妻子無意維持婚姻、想離婚，沒有丈夫刻意疏離以逼迫離婚的事實。高院認為，陳姓夫妻破裂的感情難以回復，任何人若處在陳的處境，都難以期待能維持家庭和諧，陳妻對婚姻破綻責任較大，丈夫有權提離婚、也應允許。

離婚 憂鬱症

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