瞎掰害人搭錯車 列車長記過

台鐵北上一四四車次山線自強號本月三日行經雲林斗南站發生死傷事故，列次停駛，由一四六車次海線自強號進行接駁；執勤一四六車次的趙姓女列車長事後卻ＰＯ網自曝，自己當時故意不播音，讓許多旅客因此坐錯車，引發反彈。台鐵局認為她行為失當，將依規定記過調離現職。

當天事故發生後，趙姓列車長在個人Instagram表示，一四六車次從彰化接車，一堆旅客看到車來就上車，要去台中、豐原、苗栗的旅客全坐錯。她說自己的車是開海線，故意不播音，還說自己是壞心列車長。

有民眾看到貼文向台鐵、行政院、監察院甚至總統府投訴，台鐵員工直言該列車長「白目」，沒想到後果，「明明沒她的事，自己把頭伸出來給人砍。」

經查，北上列車進彰化站前就播音，然後交接，車子到彰化站內不會再播音一次。當天趙姓列車長接班一四六次「彰化—七堵」乘務，經查有依ＳＯＰ播音及執行旅客服務工作。

台鐵說，列車長以開玩笑方式不當貼文極不妥，行為已嚴重影響台鐵局形象，擬依規定予記過懲處並調離現職，再加強教育訓練與輔導。

據了解，台鐵內部調查時，趙女哭著說「不知道事情這麼嚴重」，只是想開玩笑，自己帳號也是私密帳號，不知道會被截圖，甚至流傳出去。