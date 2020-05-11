熱褲的誘惑 玩具鈔騙走限量表

葉姓男子在網路用五十萬元購買二支勞力士限量名表「黑水鬼」，面交時卻派葉姓女友穿熱褲使出「美人計」，拿玩具鈔混充現金騙走手表，五十萬元內只有兩張是真鈔；警方獲報十小時火速追回手表，逮捕葉姓情侶，依詐欺罪嫌送辦。

警方調查，卅七歲張姓男子日前透過社群媒體，以五十萬元將二支真品水貨「黑水鬼」手表賣給四十三歲葉姓男子，八日上午約在新北市三重區某銀行外超商面交。

當天長相清秀卅二歲葉姓女子出面取貨，她穿熱褲露出白皙長腿，和張男一起走到銀行，張站在門外隔著玻璃等候，看她領號碼牌、臨櫃填單「提款」。

葉女交付五疊千元鈔，只有上、下共二張是真鈔，其餘都是「魔術銀行」發行的玩具鈔。 記者林昭彰／翻攝

雙方隨後回超商交易，葉女不時刻意貼近張男，還巧妙岔開關鍵話題分散張注意力，張最後收錢交貨，直到葉女走出超商門外開始小跑步離開才回神，清點只有第一疊第一張和第五疊最後一張是真鈔。

張男第二天報警， 警方查出葉女當天到銀行只是虛晃一招，包包裡早準備好銀行紙袋，裝著五疊捆好束帶、蓋假行員印章玩具鈔票。她得手後連換兩次計程車，再搭葉男車子上高速公路，南下將手表轉交當鋪兜售。

警方追回的勞力士限量表「黑水鬼」。 記者林昭彰／翻攝

警方九日晚間在高鐵桃園站逮捕兩人，再從當鋪追回兩只名表，依詐欺罪送辦，檢方訊後葉男以兩萬元交保，葉女限制住居。

被表迷暱為「黑水鬼」的經典款潛水表，是勞力士出名款式，因為限量發行，炒作空間大，在台灣每支行情可賣到四十三萬元左右。