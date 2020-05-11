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小屁孩挑戰公權力！ 持信號彈丟擲松山派出所起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
嚴姓男子去年9月間因友人持刀傷人被逮回派出所訊問，他前往關心被警方勸離，竟率13名友人在門口集結、逗留，與另名蔡姓男子拿信號彈丟派出所，所幸僅波及路旁人行道。圖／本報資料照。
嚴姓男子去年9月間因友人持刀傷人被逮回派出所訊問，他前往關心被警方勸離，竟率13名友人在門口集結、逗留，與另名蔡姓男子拿信號彈丟派出所，所幸僅波及路旁人行道。圖／本報資料照。

嚴姓男子去年9月間因友人持刀傷人被逮回派出所訊問，他前往關心被警方勸離，竟率13名友人在門口集結、逗留，與另名蔡姓男子拿信號彈丟派出所，所幸僅波及路旁人行道。警方將嚴等3人移送偵辦，台北地檢署調查後今依公然聚眾施強暴脅迫罪起訴3人。

檢警調查，嚴男的黃姓友人因與鄭姓男子有私人恩怨，去年9月24日深夜11時許，雙方相約北市松山區彩虹橋談判，當時黃男還帶著林姓友人助陣。

豈料，黃男不滿鄭男語帶挑釁，竟持隨身攜帶的小刀，往鄭男臀部刺2刀，隨後與林姓友人逃逸；鄭男當下倒臥在地，鮮血直流，但仍忍痛自行就醫，最後生命無大礙。

黃男、林男因犯案完形跡可疑，被巡邏員警盤查，主動坦承犯行，被帶回松山分局松山派出所偵辦。數小時後，嚴男到派出所欲探視，但被警方勸離；不料，26日凌晨，他竟找來13名友人在門口集結、逗留，並與蔡男騎車拿著信號彈朝派出所門口丟擲。

派出所員警見狀趕出查看，所幸信號彈只波及到人行道，隨後調閱附近監視器，迅速逮到嚴、蔡以及提供信號彈的陳姓男子等3人，依公共危險罪送辦。

北檢第一次偵查時，認為信號彈僅丟到派出所前台階，且附近僅有盆栽，不構成放火燒燬建築物未遂罪，給予3人不起訴。經依職權再議，高檢署認為調查不備發回續查。

北檢再度調查，查出嚴男是首謀，並與蔡男出手丟擲信號彈，而陳姓男子提供信號彈且在旁邊巷弄內等著接應，認定3等人涉犯公然聚眾施強暴脅迫罪，今依法起訴。

人行道 建築 北市

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