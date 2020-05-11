青年酒駕撞死單車男 賠408萬獲緩刑免關

台中市王姓男子去年6月間在梧棲區某KTV飲用啤酒後，開車上路，行經中央路時疑不勝酒力，未注意車前狀況，撞死騎單車的白姓男子，王肇事後逃逸，但又來因良心不安，在案發後不到1小時內就到派出所自首，並接受酒測，王的酒精濃度超標，全案依公共危險罪起訴後，移審台中地院，案件偵審時，王取得死者家屬原諒，並賠償408萬達成和解，一審判王2年徒刑、緩刑5年、並提供150小時的義務勞務，緩刑期間保護管束。

判決書指出，王姓男子（24歲）在去年6月10日凌晨零時許，在台中市梧棲區大仁路的KTV喝啤酒後，當天上午6時許開車行經梧棲區中央路時，未注意車前狀況，從後方追撞在前方騎單車的白姓男子，造成白受有顱內出血、水腦症等傷勢，王肇事後開車逃逸，白經送醫後不治身亡。

王在肇事逃逸後不久，因良心不安，在案發不到一小時內，就前往清水警分局明秀派出所自首，並測得酒精濃度為每公升0.35毫克，白的家屬提出告訴後，全案依公共危險致人於死罪，移送台中地檢署，檢方偵結起訴移審台中地方法院。

台中地院審理時，王坦承涉案，並在檢方偵辦時，已取得白家屬原諒，以賠償408萬元達成和解，家屬也在調解書上言明「聲請人收到上開賠償金額後，同意撤回本案刑事告訴，同意原諒對造人，並請求檢察官給予緩起訴或更有利的處分」，考量到王經過此一偵審程序後，應知警惕，無再犯之虞，全案依公共危險罪，判刑2年，緩刑5年，緩刑期間向公益團體提供150小時的義務勞務，緩刑期付保護管束，全案可上訴。