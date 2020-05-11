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化龍膏獅球搥元膏20萬包涉偽藥 三陽老董改判免入獄

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
檢調查扣的疑似偽藥。資料照片／本報記者翻攝
檢調查扣的疑似偽藥。資料照片／本報記者翻攝

國內知名藥廠「三陽製藥」5年前遭控將生產地移到未具製造藥品許可、屏東縣長治鄉的一間鐵皮屋，產製中藥貼布產品，全案高雄高分院二審認定共獲利45萬8060元，考量三陽張姓負責人認罪，改依製造偽藥罪判1年10月，併科罰金40萬，也宣告緩刑4年、條件為支付國庫50萬，可上訴。三陽案發後已歇業。

判決指出，三陽製藥的張姓老董（73歲）2010年間因公司位於屏東潮州鎮的GMP藥廠資金調度發生問題，便由上禾興公司負責人鄭姓男子入主取得8成股權，不料隔年6月藥廠發生氣爆，便將生產地轉往長治鄉的鐵皮屋，繼續經營製藥，不過該鐵皮屋根本沒取得製藥許可。

移到鐵皮屋後，鄭姓男子每月支付張姓老董3萬6000元顧問費，由張維繫客戶、以三陽製藥名義簽約，張的媳婦洪女也以月薪2萬6000元受雇來收受貨款及原料；2013年間，與不知情生技公司簽委託製造契約，賣給下游商的偽藥，包括溫感貼7萬9450包、獅球搥元膏10萬8787包、三陽化龍膏藥膠布4490包，使鄭姓男子獲利45萬8060元。

此外，另有一家製藥公司施姓總經理，向三陽公司進貨未包裝的中藥貼布，加工製成三陽金絲膏、德獅金絲膏，幸好尚未流入市面。

一審依犯製造偽藥罪等，判張姓老董2年半徒刑、併科100萬元罰金，鄭姓負責人1年10月、併科罰金80萬、洪女1年8月、施姓總經理判10月併科罰金30萬，其餘3被告則獲宣告緩刑。

二審認為張姓老董、洪女及施姓總經理都沒前科，也皆願意認罪，犯後態度良好，改判張1年10月，併科罰金40萬，也宣告緩刑4年、條件為支付國庫50萬；鄭姓負責人1年4月，罰金45萬；洪女1年2月、緩刑3年，支付國庫20萬；施姓總經理6月，罰金15萬，緩刑2年並付國庫12萬。

屏東檢調5年前搜索破獲三陽製藥廠涉在鐵皮屋製造偽藥。資料照片／本報記者翻攝
屏東檢調5年前搜索破獲三陽製藥廠涉在鐵皮屋製造偽藥。資料照片／本報記者翻攝

屏東縣 中藥

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