誆騙收購中小型補習班 男1年涉詐3千多萬收購金

經營補習班的戴姓男子，聲稱要收購其他中小型補習班，擴大補教業規模，實際上卻是涉嫌詐取差價，甚至侵占收購金，1年多來不法所得高達3千多萬元，直到出資人要求查帳冊，戴無法出示案情才曝光。士林地檢署日前偵結，全案依詐欺、侵占等罪嫌起訴。

起訴指出，戴男曾擔任新北中和區一家智慧文創公司監察人，負責籌劃投資收購及經營補習班，2015年7月間，戴在經營的北市士林區補習班內，明知以1350萬元收購北市3家補習班經營權，卻告知出資者劉男收購金為1746萬元，涉嫌詐取差價396萬元。

劉等出資人在2015年10月間向王姓男子收購嘉義市一家文理補習班，出資者共計匯款2240萬元，至戴指定的帳戶，但戴卻僅匯款450萬元給王男，涉嫌侵占剩餘的1790萬元。

戴在2016年6月間又向劉佯稱，北市內湖區一家文理補習班要出售，價格為912萬5千元，劉等人在籌湊全額款項，匯款至指定帳戶。直到劉等出資者要求戴出示收購合約和補習班帳冊，戴卻都不能提供，劉轉而向收購的補習班前負責人求證，發現遭到詐騙。

戴到案坦承犯行，辯護人則稱，金額都是用在補習班支出，沒有不法所有意圖。

檢方調查收購的補習班負責人，嘉義市王男稱，戴有接洽收購補習班，口頭協議要用4500萬元收購，但僅收到450萬元。內湖的補習班葉姓負責人則稱，沒答應要出售補習班，根本沒簽約，也沒有金錢往來。

檢方根據匯款帳戶發現，戴向親友、補習班員工借用帳戶，收取收購金，帳戶所有人稱，戴以此償還借款、購買基金，還有避稅。員工也稱，戴借用帳戶用來發員工薪水。

檢察官認定，戴涉犯詐欺取財和侵占罪嫌，不法所得分別為396萬元、1790萬元、912萬5千元，共計3098萬5千元，依法提起公訴。