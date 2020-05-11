大里工業區外結夥搶移工860元 19歲男判3年8月

台中市羅姓男子在去年底夥同4名少年，持棍棒、鐵條等器械，騎車在大里工業區外尋找外籍移工欲搶錢，羅等人發現越南籍阮姓移工落單，搶走阮身上的錢包，獲利860元，阮報案後，警方循監視器帶回涉案羅等5人，4名少年另案由少年法庭審理，年僅19歲的羅男遭台中地院依攜帶凶器強盜罪，判刑3年8月，可上訴。

判決書指出，羅姓男子（19歲）與李姓、賴姓、曾姓、何姓少年在去年12月共謀，要強盜外籍移工的財物，去年12月13日凌晨零時許，羅等人分騎兩輛機車在大里工業區外隨機尋找作案目標，途中發現騎機車的越南籍移工阮姓男子，羅等人分持球棒、鐵條等器械敲擊阮的電動自行車車燈，並摸阮身上是否有財物，還詢問阮「有沒有錢」阮回應身上沒錢後，眾人騎車逃逸。

羅等人逃逸後，其中一名賴姓少年又稱「剛剛好像有摸到東西」，羅等人又折返，發現阮後，由賴姓少年從背後架住阮的雙手，由羅伸手進阮的外套口袋裡，搶走裝有860元現金的錢包，羅等人得手後騎車逃逸，警方獲報後，沿途調閱監視器，查出是羅等人涉案，同日就持搜索票到羅等人住處，扣得羅所穿的作案衣物，並帶回羅詢問，詢問後依結夥三人以上攜帶凶器強盜罪嫌移送台中地檢署，檢方依法起訴。

台中地院審理後，因羅願意賠償阮姓移工，阮也願意原諒羅，堪認羅已有悔過之心，但羅犯下是7年以上有期徒刑的重罪，審酌羅的犯罪情狀跟過程，認為有情輕法重，客觀上足以引起一般人同情之處，情堪憫恕，因此依刑法規定，減輕其刑，判3年8月徒刑，可上訴。