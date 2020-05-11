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「中國已研發口服疫苗」婦人散播假訊息獲緩起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
北部地區一名陳姓婦人，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line轉傳「中國已研發口服疫苗」等假訊息給肚皮舞社團成員。圖／本報資料照。
北部地區一名陳姓婦人，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line轉傳「中國已研發口服疫苗」等假訊息給肚皮舞社團成員。圖／本報資料照。

北部地區一名陳姓婦人，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line轉傳「中國已研發口服疫苗」等假訊息給肚皮舞社團成員。調查局台北市調處查獲後將她依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送偵辦，台北地檢署今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫8000元。

檢調調查，今年3月間，陳姓婦人在社群軟體LINE轉傳「中國已研發口服疫苗，日本首相安倍與美國總統川普都關切…。」等假訊息給肚皮舞社團成員，被移送偵辦。

據了解，她供稱是因為在網路上看到一則「武漢肺炎》中國官宣疫苗研製突破 傳解放軍女少將陳薇親自打第一劑」為了讓朋友們燃起希望，才會轉傳不實訊息。

檢方查出，該則新聞內容僅提到「中國當局最近官宣表示，已在疫苗研製取得重要階段成果，並且是由生化專家丶解放軍女少將領軍的研究團隊突破關鍵獲得。」

「…陳薇團隊已在2月26日研製出第一批新冠（武漢肺炎）重組疫苗，…，訊息中更指出，其中的第一劑疫苗就是由陳薇率先施打，但對這些相關訊息，中國當局並未加以證實。」

檢方認為，新聞內容完全沒提到口服疫苗、日本首相安倍與美國總統川普，陳婦也坦承散播假訊息，考量她認罪且無前科，今給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫8000元。

疫苗 新冠肺炎 假訊息

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