長照阿嬤控男學員襲胸 法官調查僅拍肩膀判無罪

台南市某長照站劉姓男學員，被控去年9月間在長照站內，從阿嬤後方以雙手從肩膀順勢往胸部拍觸，台南地院法官經傳喚在場其他學員證稱，有看到劉摸阿嬤肩膀，但沒有人看到他摸胸部，並認為以一般正常社交禮儀下，短暫碰觸肩膀通常不會被認為有性騷擾的意圖，難以認定劉符合趁機性騷擾罪的構成要件，最後判決劉無罪，全案仍可上訴。

劉姓男學員被控於去年9月25日下午4 點多，在長照站內，自阿嬤身體後方以雙手從肩膀順勢往胸部位置拍觸，她當下感到不舒服提告，南檢認劉涉犯性騷擾防治法第25條第1項趁機性騷擾罪嫌，提起公訴。

阿嬤表示，當時劉說要去接小孩，讓她幫忙接手牌局，劉就走到她後方假裝雙手要搭肩，左手順勢從左胸摸下去，她當時受到驚嚇，感到生氣及羞憤，就轉身用力拍了他的左背，並用台語喊了一聲，「叫你不能隨便摸女生，你是講不聽喔」，然後劉就嘻皮笑臉走出去了。

長照站長證稱，事情發生不久他剛好到場，阿嬤有提起遭劉誤觸身體的事，事後詢問其他在場學員，因大家都在玩紙牌，大多都低著頭，有阿嬤說，平常有事情大家都會互相碰觸手臂提醒，她們沒有看到劉有摸到她。劉供稱，當天他沒有襲胸，只有伸手拍肩膀。

台南地院法官認為，從證人證詞來看，可以確定劉確實有伸手拍肩，但尚無法證明他有做出襲胸等性騷擾行為。在一般正常社交禮儀下，短暫碰觸肩膀通常不會被認為有性騷擾的意圖，難以認定劉符合趁機性騷擾罪的構成要件，加上檢方提出的證據也不足以證明有襲胸等犯行，在缺乏其他積極、直接的證據，最後判決劉無罪，全案仍可上訴。