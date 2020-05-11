快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

單親媽摩鐵下藥勒斃兒女 律師聲請精神鑑定

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
吳女下藥勒斃2名子女，其律師主張「如果不是精神喪失或精神耗弱，是不可能殺子」。本報資料照片
吳女下藥勒斃2名子女，其律師主張「如果不是精神喪失或精神耗弱，是不可能殺子」。本報資料照片

年約30歲的吳姓單親媽媽疑因生活壓力太大，今年2月下藥勒斃6歲兒子和8歲女兒，日前被新北地檢署依殺人罪嫌起訴；新北地院今開準備庭，吳女辯護律師聲請精神鑑定，主張「如果不是心神喪失或精神耗弱，是不可能殺子」。

檢方起訴指出，吳女2014年離婚後獨自扶養小姐弟，由於工作不穩定，生活時常得靠兄嫂救濟，加上離婚後的感情不順，種種壓力導致罹患憂鬱症，有靠藥物控制病情。

今年2月13日，吳女因生活作息和對小孩的教養方式等問題與家人發生摩擦，一氣之下帶著小孩投宿汽車旅館。當天晚上，吳女已萌生殺意，曾企圖用枕頭悶死兒女，但因為對方反抗沒得逞，15日才改以下藥方式將人迷昏，再用童軍繩勒斃。

吳女行凶後，服用了大量藥物和酒精，一心求死，但因為傳給前夫的簡訊提到「我去陪孩子了，不然他們黃泉路上會很孤單」等語，引起前夫注意，經醫院搶救而倖存。

偵訊時，吳女律師也曾聲請過精神鑑定，但檢方調查她案發前曾做身心功能檢查，檢查結果在標準範圍。此外，縱使吳女有心理憂鬱傾向，她已尋求專業精神科診所諮商並定期服用藥物，案發時能分辨自己在做什麼事，犯後也坦承不諱，因此認定無送請精神鑑定必要。

今天的準備庭上，吳女承認犯行，其律師則主張吳女和子女長期相依為命，「如果不是精神喪失或精神耗弱，是不可能殺子」，除了聲請精神鑑定，也聲請吳女胞兄、社工等人證明其精神狀況；對此，檢方也聲請調閱吳女就診紀錄和傳喚醫師作證。全案將由合議庭審酌有無傳喚證人等相關程序必要。

憂鬱症 新北 離婚

延伸閱讀

分擔妳的負擔 屏東縣彩虹家園助單親婦女過難關

影／中市摩鐵凌晨殺傷喋血 酒後被踹下床所引發

精神鑑定費太低 立委：同意預算從陽春麵升級為牛肉麵

司法被醫學綁架？為什麼需要司法精神鑑定？

相關新聞

小屁孩挑戰公權力！ 持信號彈丟擲松山派出所起訴

嚴姓男子去年9月間因友人持刀傷人被逮回派出所訊問，他前往關心被警方勸離，竟率13名友人在門口集結、逗留，與另名蔡姓男子拿...

前保險員虛構投資型保單 詐逾億元遭起訴

富邦人壽保險公司林姓前女保險員，涉製作不實投資型保單，標榜保本、固定配息，多年來共詐騙10名保戶1億多元。事後，保戶沒收...

青年酒駕撞死單車男 賠408萬獲緩刑免關

台中市王姓男子去年6月間在梧棲區某KTV飲用啤酒後，開車上路，行經中央路時疑不勝酒力，未注意車前狀況，撞死騎單車的白姓男...

化龍膏獅球搥元膏20萬包涉偽藥 三陽老董改判免入獄

國內知名藥廠「三陽製藥」5年前遭控將生產地移到未具製造藥品許可、屏東縣長治鄉的一間鐵皮屋，產製中藥貼布產品，全案高雄高分...

誆騙收購中小型補習班 男1年涉詐3千多萬收購金

經營補習班的戴姓男子，聲稱要收購其他中小型補習班，擴大補教業規模，實際上卻是涉嫌詐取差價，甚至侵占收購金，1年多來不法所...

精障強制就醫報案 內政部次長陳宗彥：警難鑑定

內政部次長陳宗彥上午表示，警方接獲強制送醫報案數很多，實際執行到強制就醫階段，卻相對少，因警方在精障認定上，確有窒礙難行之處，要達到具體事實與攻擊，才符合強制就醫規範。

大里工業區外結夥搶移工860元 19歲男判3年8月

台中市羅姓男子在去年底夥同4名少年，持棍棒、鐵條等器械，騎車在大里工業區外尋找外籍移工欲搶錢，羅等人發現越南籍阮姓移工落...

「中國已研發口服疫苗」婦人散播假訊息獲緩起訴

北部地區一名陳姓婦人，於今年3月間新冠肺炎疫情爆發之際，用社群軟體Line轉傳「中國已研發口服疫苗」等假訊息給肚皮舞社團...

長照阿嬤控男學員襲胸 法官調查僅拍肩膀判無罪

台南市某長照站劉姓男學員，被控去年9月間在長照站內，從阿嬤後方以雙手從肩膀順勢往胸部拍觸，台南地院法官經傳喚在場其他學員...

單親媽摩鐵下藥勒斃兒女 律師聲請精神鑑定

年約30歲的吳姓單親媽媽疑因生活壓力太大，今年2月下藥勒斃6歲兒子和8歲女兒，日前被新北地檢署依殺人罪嫌起訴；新北地院今...

買1送1剛好而已？詐騙車手該強制工作3年嗎？

最高法院大法庭日前做出第一件裁定，引起很大的矚目。除了因為是天字第一號裁定，還和第一線刑事審判實務遇到的燙手山芋案件攸關——針對詐騙集團的「車手」，究竟是否要依照《組織犯罪防制條例》宣告強制工作？

元祖前少奶奶盜領夫610萬 調解後判8月可緩刑定讞

元祖食品少東張乙濤與前妻藍婉綺不睦，藍女在離婚前，拿張的存摺和印鑑章提領610萬元存款，台灣高等法院去年5月依行使偽造私...

熱門新聞

遊客在文山溫泉洗頭倒啤酒 民宿業者願負起責任

龍井喜美超市等三店家火警 消防員冒險拖出瓦斯桶

台東落海殉職海巡隊員孝順、認真 去年剛從警專畢

影／嘉義赤裸男開賓士車撞3車肇逃 警見他精神不穩送醫

前保險員虛構投資型保單 詐逾億元遭起訴

剛風光辦完百噸新艇接艇典禮 台東海巡隊傳隊員落海亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。