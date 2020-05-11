單親媽摩鐵下藥勒斃兒女 律師聲請精神鑑定

年約30歲的吳姓單親媽媽疑因生活壓力太大，今年2月下藥勒斃6歲兒子和8歲女兒，日前被新北地檢署依殺人罪嫌起訴；新北地院今開準備庭，吳女辯護律師聲請精神鑑定，主張「如果不是心神喪失或精神耗弱，是不可能殺子」。

檢方起訴指出，吳女2014年離婚後獨自扶養小姐弟，由於工作不穩定，生活時常得靠兄嫂救濟，加上離婚後的感情不順，種種壓力導致罹患憂鬱症，有靠藥物控制病情。

今年2月13日，吳女因生活作息和對小孩的教養方式等問題與家人發生摩擦，一氣之下帶著小孩投宿汽車旅館。當天晚上，吳女已萌生殺意，曾企圖用枕頭悶死兒女，但因為對方反抗沒得逞，15日才改以下藥方式將人迷昏，再用童軍繩勒斃。

吳女行凶後，服用了大量藥物和酒精，一心求死，但因為傳給前夫的簡訊提到「我去陪孩子了，不然他們黃泉路上會很孤單」等語，引起前夫注意，經醫院搶救而倖存。

偵訊時，吳女律師也曾聲請過精神鑑定，但檢方調查她案發前曾做身心功能檢查，檢查結果在標準範圍。此外，縱使吳女有心理憂鬱傾向，她已尋求專業精神科診所諮商並定期服用藥物，案發時能分辨自己在做什麼事，犯後也坦承不諱，因此認定無送請精神鑑定必要。

今天的準備庭上，吳女承認犯行，其律師則主張吳女和子女長期相依為命，「如果不是精神喪失或精神耗弱，是不可能殺子」，除了聲請精神鑑定，也聲請吳女胞兄、社工等人證明其精神狀況；對此，檢方也聲請調閱吳女就診紀錄和傳喚醫師作證。全案將由合議庭審酌有無傳喚證人等相關程序必要。