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元祖前少奶奶盜領夫610萬 調解後判8月可緩刑定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
元祖食品少東張乙濤控前妻藍婉綺領走他帳戶裡的610萬元，高等法院依行使偽造私文書罪判她8月徒刑，緩刑2年，緩刑期間服義務勞務60小時，最高法院駁回上訴定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影
元祖食品少東張乙濤控前妻藍婉綺領走他帳戶裡的610萬元，高等法院依行使偽造私文書罪判她8月徒刑，緩刑2年，緩刑期間服義務勞務60小時，最高法院駁回上訴定讞。資料照片。記者王宏舜／攝影

元祖食品少東張乙濤與前妻藍婉綺不睦，藍女在離婚前，拿張的存摺和印鑑章提領610萬元存款，台灣高等法院去年5月依行使偽造私文書罪判藍婦8月徒刑，緩刑2年，緩刑期間服義務勞務60小時。最高法院駁回上訴定讞。

張乙濤與藍婉綺2006年結婚，2017年3月經高院裁判離婚。張指控，與前妻在離婚前就感情破裂，他曾發微信告知「台北房子的鑰匙換過了，也交代警衛了，請不要回來住了」，但她卻在2013年11月12日進到住處，拿了他存摺和印鑑章後，盜領2帳戶內共610萬元存款。

藍婉綺辯稱當時兩人還是夫妻，本就互為代理人，她領款是經「特別授權」，錢是用作她與3名子女在大陸的生活開銷，不是詐欺取財、也沒有偽造文書。

張乙濤駁稱婚後兩人金錢是各自管理，子女的生活開銷另外處理，並說當國泰世華銀行板東分行帳戶被提領160萬、建國分行帳戶遭領450萬元時，還以為是網路被盜用，他專程回台問理專，才發現是前妻去兩家分行臨櫃提款。台北地院依行使偽造私文書罪判她10月徒刑，緩刑2年，到手的610萬元也沒收。

高院開庭時，張的告訴代理人說，在原審判決後，藍婉綺和家人提了5項刑、民事訴訟，這樣的行為不僅是濫訴，還要求1.7億天價金額。辯護律師不滿地說，藍家人提告，是因為張乙濤攻擊前岳父，卻不反省自己，提出1.7億元的金額，是因為要帶小孩回上海讀書，「孩子以後要留美」。

藍婉綺當時向法官訴苦，指丈夫說1個月的生活費只需要10萬元，但事實上根本不夠。法官多次勸和，勸藍女「還有大好的人生，許多夢想等著去實現。」，盼不要為此糾結，且領錢是事實，前夫張的帳戶使用狀況和以往不同也是事實，證據對她不利。

高院考量藍女和張乙濤在2018年12月28日就離婚衍生的爭議成立調解，張同意以她盜領的所得與他應付的款項相抵，因此撤銷改判；犯罪所得依調解筆錄協議，高院不予宣告沒收。最高法院認同二審見解，駁回上訴。

離婚 盜領 印鑑

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