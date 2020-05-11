董念台涉恐嚇檢警 獲緩起訴須法治教育10小時

檢警偵辦洪慶淋等人涉違反兩岸關係條例，再生受刑人中心社長董念台在臉書懸賞啟示，指若能以「肢體暴力」教育移民署長邱豐光、刑事警察局長黃明昭、檢察官林達等人配偶或子女者，每人獎金30萬元整。台北地檢署認為董涉犯煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全罪，由於他認罪且公開道歉，今給予緩起訴處分，期限1年，須接受法治教育10小時。

此外，一名為董按讚且留言支持的劉姓網友，一併獲緩起訴，期間1年，須接受法治教育6小時。

檢警偵辦旅行社及協會涉「假交流、真觀光」違反兩岸條例案件，查出統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋經營的華夏大地旅行社，涉嫌與人頭協會合謀，暗助中國公務員非法入台，去年12月17日約談張瑋妻子王姝茵等人，張安樂則被依證人身分傳喚到庭。

董念台為聲援統促黨而在臉書上發「懸賞啟示」，劉姓網友則在董念台的貼文按讚，並留言「董念台如果得到情資，麻煩公告，年終很多人需要錢…。」警方認為他也涉案，一同移送偵辦。

去年12月18日上午，董念台到北檢控告邱豐光、黃明昭、林達等3人違法濫權，並提供百萬元獎金以剷除司法敗類。北檢隨即發新聞稿，指責董念台目無法紀，今後再有類似行為，如符合現行犯規定者，即依刑事訴訟法規定逕行逮捕，以維法紀。

檢方19日立刻發傳票約談董到案，複訊後予以請回。董念台主動公開兩度鞠躬當眾道歉。檢方考量董認罪且公開道歉，給予緩起訴處分，期限1年，須接受法治教育10小時；劉姓網友則須接受法治教育6小時。