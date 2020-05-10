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徵信社員工偷裝電子錄影器材 依妨害秘密罪判刑
在徵信社上班的張姓及童姓男子，為蒐集資料，去年10月底持複製鑰匙，進入女被害人家中涉嫌裝設電子錄影器材，意圖竊錄她私生活。女被害人發現自己家中多出竊錄器材後，嚇得急報警處理。台南地院法官依妨害秘密等罪判張徒刑5月，童徒刑4月，得易科罰金，全案仍可上訴。
張（35歲）及童（33歲）受人委託，開始查辦女被害人私生活，2人為了能獲取更多資訊，竟在去年10月30日至11月1日間，拿複製鑰匙及磁扣入侵女被害人在台南的住處，並在房內裝設電子錄影相關器材竊錄她私生活。11月1日上午女被害人在家中驚見竊錄器後嚇得花容失色，趕緊將相關證物帶去警察局報案，並對2人提告。
張、童都承認犯行，法官認為他們為了竊取女被害人資訊，不只侵入他人住宅影響她居住安全外，還竊錄女子在家中非公開的活動及身體隱私部位，行為已嚴重侵害她安寧及隱私權，造成她精神創傷甚鉅，依妨害秘密等罪處張徒刑5月，童徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。
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