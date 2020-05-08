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性侵判4年今上訴 鈕承澤：一審認定事實有誤

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
導演鈕承澤性侵案一審被判刑4年，圖為他去年3月出庭照片。 圖／聯合報系資料照片
導演鈕承澤性侵案一審被判刑4年，圖為他去年3月出庭照片。 圖／聯合報系資料照片

國片導演鈕承澤被控性侵劇組女助理案，鈕賠被害人2百多萬元，但不認罪，一審被台北地院依強制性交罪判刑4年，檢方不上訴；鈕承澤認為，他並未違反女助理意願，一審認定事實有誤，今天下午遞狀提起上訴，性侵案法律戰移到二審。

鈕承澤提上訴主要理由認為，一審認定女助理以「緊閉雙唇」、「撇頭」、「閃躲」、「推阻」排斥他、且展露出不願意的心態，不過，事實上，他主觀認為雙方有情愫存在，沒有犯罪故意，合議庭認定事實有誤。

鈕承澤認為，女助理與他接近時，並無強烈抵抗的反應，就算有推卻動作，也屬極輕微，還是無法判斷出對方真意，加上雙方認知有差距，不認為自己犯罪，因此請律師在法定期限內聲明上訴，詳細理由後補。

鈕承澤捲入性侵疑案，檢警偵辦中試圖賠償60萬元給被害人被拒；去年9月性侵案審判中，他給付對方200多萬元和解金，成立調解，但維持不認罪訴訟策略，賠的錢沒轉成訴訟利益；至於案件上訴二審之後策略是否調整，要與律師研議。

檢察官指控，鈕承澤執導電影「跑馬」認識被害人，2018年11月23日藉機請劇組人員帶被害人到家聚會，隔日凌晨，被害人一人獨留鈕家，鈕在劇組人員離去後，以手指插入她的下體，台北地院上月14日重判鈕承澤有期徒刑4年。

檢察官 鈕承澤 性侵

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