精障被告銜接社會安全網 司法院邀各機關討論

為建構司法、衛政及警政間社會安全網無縫接軌機制，並就精神障礙被告涉犯刑事案件時，相關機關可提供的處置或保護機制，司法院邀集相關機關召開聯繫會議，廣徵實務運作經驗。

司法院6日邀集法務部檢察司、矯正署、衛生福利部保護服務司、心理及口腔健康司、內政部警政署等機關及相關協會代表，召開「法院審理刑事案件精神障礙被告銜接社會安全網機制聯繫會議」，由秘書長林輝煌主持。

會議第一個議題是瞭解各行政機關依現行體制，就精神障礙者提供的各項處遇機制及運作情形。衛福部心口司代表先說明現行精神障礙者的處理機制與網絡，也指出人力不足問題。警政署代表接著說明員警值勤發現有疑似精神障礙者，是依照警察職權行使法做相關處置。

矯正署代表表示，目前各矯正機關依監獄行刑法及精神衛生法相關規定，處理有精神障礙受刑人釋放後的通報，但看守所部分無法掌握釋放被告時間，通報會有落差。

衛福部嘉南療養院主任李俊宏指出，現行體制下，精神科醫師人力短缺、老化及各地精神醫療資源分配不均，也會是將來社會安全網銜接要面臨的問題。福建連江地方法院院長廖建瑜則分析依精神衛生法處理的流程、趨勢，並指出銜接機制的建構，首應思考對精神障礙者的妥適照料。

議題接著討論在刑事案件程序，發現被告有精神障礙情形的現行處理機制，以及權責機關的有效銜接機制進行意見交流。多名代表介紹英國、美國及德國法制，並與我國制度進行分析比較。

有關偵查及審判程序進行中，發現被告疑為精神障礙者，通報資料如何介接。衛福部代表表示，衛福部無關於精神障礙被告的就醫詳細資訊，應透過中央健康保險署提供相關資料，但有個人資料保護的考量。

另外，精神障礙被告經法院判決無罪或命具保等強制處分時，現行機制有無漏接疑慮等問題，有與會人員建議修正精神衛生法第32條規定，增訂法官、檢察官等司法人員或相關從事業務人員，於有必要時應即通知當地主管機關規定，以利主管機關統籌因應。

有代表提及嚴重病人的保護人制度沒有確實落實，是社會安全網的大漏洞；也有認為刑法關於監護處分的規定，應增訂評估機制及調整處分年限，使更具彈性。

經初步交流，林輝煌最後表示，法院處理刑事案件遇有精神障礙之人，雖然現行已有精神衛生法、保安處分執行法、刑事訴訟法等相關規範可資依循，且有社會安全網建置，但妥善銜接，才能兼顧病患權益及社會安全保障。司法院也將對刑事訴訟法進行必要修正。