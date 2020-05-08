海外期貨交易所得扣除見解不一 大法庭裁定

最高行政法院大法庭今天裁定，稅捐稽徵機關依所得基本稅額條例規定，核算應計入個人基本所得額海外期貨財產交易所得時，不適用所得稅法有關財產交易損失扣除規定。

曾姓女子辦理民國104年度綜合所得稅結算申報，列報配偶有依所得基本稅額條例第12條規定應計入基本所得額的海外期貨財產交易所得。稅捐稽徵機關核定基本所得額4452萬3940元，基本稅額756萬4788元。

曾女不服，申請復查後提起訴願遭駁回，再提起行政訴訟，高雄高等行政法院判決駁回。曾女主張海外期貨所得有前3年內發生的海外期貨財產交易損失可資扣抵，提起上訴。

最高行政法院受理本案合議庭的法律見解，與先前裁判的法律見解歧異，認為有應予統一的必要，提案大法庭裁判。

大法庭於4月10日言詞辯論後，今天裁定「稅捐稽徵機關依所得基本稅額條例第12條第1項第1款規定，核算應計入個人基本所得額之海外期貨財產交易所得時，不適用所得稅法第17條第1項第2款第3目第1細目有關財產交易損失扣除之規定」。