卡神侮辱公署開庭揭密 共犯律師是楊蕙如幫忙找的

台北地院審理「卡神」楊蕙如率網軍在關西風災事件中霸凌外交部駐大阪辦事處案，楊蕙如的律師陳偉仁認為共犯、即白牌司機蔡福明手機被檢察官違法扣押，聲請勘驗偵查光碟，法官今天安排勘驗，意外將楊蕙如介紹律師給「小咖」網軍蔡福明的秘密曝光。

依台北地檢署起訴書內容，蔡福明承認侮辱公署罪，自白並供出網軍上線即是楊蕙如，不過，楊蕙如卻在偵查中就介紹律師陳澤嘉替蔡福明辯護，她與蔡福明的關係，令人匪夷所思。

今天勘驗的偵查光碟，是2019年9月24日偵查檢察官范孟珊在台北市刑警大隊就訊蔡福明的移審證據，開庭時，范孟珊諭知蔡福明侮辱公署案有案情須釐清，有必要將手機扣押。

范孟珊自蔡福明的手機中發現蔡與楊女的聯絡紀錄，看見楊蕙如把陳澤嘉的名片傳給蔡，范孟珊要向蔡查證，蔡不說話，默示同意檢察官的質疑；范孟珊告知蔡因為使用了別人的IP，因此要將蔡的手機扣押送鑑識中心還原，還告訴蔡資訊下載完即可聲請發還。

不過，陪同偵訊的陳澤嘉說，蔡福明對網路發文的事願意認罪、道歉、甚至認罪協商都可，但手機與蔡的工作有關，詢問可否向LINE公司調取資料即可，不要查扣蔡的手機。

光碟顯示，陳澤嘉辯護稱，蔡福明只是基於對政治感興趣發網文，雖有情緒，但字裡行間並沒有捏造，是因有人查到蔡與楊蕙如使用同一帳號，蔡才被調查；陳澤嘉說，蔡是白牌司機，仰賴手機維生，建議檢察官不要扣押他的手機。

光碟中，范孟珊回應陳澤嘉說，因查扣手機與犯罪調查有關，依法得查扣為證據使用，如果蔡福明不同意，即會進行必要的程序(指聲請搜索票)取得，時間將耗費更久，最後在蔡福明同意下，將手機扣案。

勘驗結束，法官准許檢、辯表示意見。公訴檢察官說，偵查檢察官查扣手機時告知被告利弊，且蔡福明與律師確認過，明確表示同意，對律師於審理中反覆抗辯感到遺憾。

陳澤嘉則說，勘驗光碟是楊蕙如的律師陳偉仁所聲請，他沒有反覆的問題，陳澤嘉並指控范孟珊用哄騙的方式取得手機，在檢視許多東西後突然說要扣案，甚至案發至今，一支3萬元的手機都遲不返還，才是遺憾。

2018年9月4日，強颱「燕子」重創日本關西，2018年9月6日，PTT網站上一篇署名「idcc（笑死）」的網友上傳「大阪空港疏散事件相關資訊」爆掛文，先替駐日代表謝長廷說項，再批大阪辦事處「…爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步…一群垃圾的老油條…講難聽一點叫黨國餘孽…，以上資訊歡迎轉發」。