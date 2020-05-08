陪審制可重懲罪犯？ 女法官協會直戳：根本無量刑權限

未來我國國民參與司法審判究竟要採參審制還是陪審制，兩派支持者吵得不可開交，民間司改會等團體還發起「陪審參審一併試行推動大聯盟」。女法官協會今表示，國內常對重大刑案的量刑輕重有爭議，但如採陪審制，陪審員只能表決是否成立犯罪，根本沒有權限量刑，遠不如參審制不僅可讓國民法官認定事實、和職業法官一起決定刑度。

司法院的「國民法官」制度（參審）是針對10年以上重罪，採3名職業法官、6名國民法官「合審合判」，就事實認定、適用法律和科刑，共同討論、表決；但在認定有罪與否時，除要三分之二以上同意，且須至少一名職業法官贊成。

女法官協會指出，司法院在全國22所地方法院辦了47場「國民參與審判之模擬法庭活動」，有94.9%實際參與民眾認為制度不錯，協會支持這項制度。

協會表示，國人常對重大刑案的量刑有意見，但如果是採行陪審制，陪審員只能對犯罪事實是否成立表決，之後由法官來量刑，根本無法展現國人對量刑的民意，無助提升司法公信力。但參審制的國民法官是和職業法官一起審理案件、一起決定刑度多寡，國民法官權限和職業法官相等，可以落實國民參與審判的目的。

對於支持陪審的團體要求參審、陪審兩制併行，女法官協會認為這將因制度不同而違反平等原則，衝擊審判公平，國人也可能過度負擔，也浪費司法資源。

司法院在立法院公聽會報告中舉例，若兩制併行，會形成差別待遇。舉例來說，2名成年被告共同殺害被害人，若因各自選擇參審制、陪審制，出現1人有罪、1人無罪的狀況，或是2個人的量刑不一樣，因定罪和量刑的主體（陪審制原則上法官不參與定罪、陪審團不參與量刑）、判決是否附理由（陪審制不附理由）、能否提起上訴（陪審制原則上不能提起上訴）等問題，2罪犯防禦權會因不同制度而有差別。