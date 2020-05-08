人倫悲劇！老父不忍腦麻女兒受苦 出手悶死遭起訴

新北市新店區一名70多歲陳姓老翁，長年照顧患有先天性腦性麻痺的女兒，今年3月間清晨見女兒牙痛，吃止痛藥也無效，親手用棉被將她悶死，再吞下大量安眠藥。陳翁送醫撿回一命，須承擔刑事責任，台北地檢署調查後，今依家暴殺人罪將他起訴。

據了解，死者年約50幾歲，從小就罹患先天性腦性麻痹，臥病在床，生活無法自理。她起先由雙親一同照顧，後來母親身體出狀況、開刀，已無力再隨時照料女兒，便改由父親搬去跟女兒睡同房以便單獨照顧。女兒在父母多年來無微不至的照顧之下，沒有生褥瘡。

檢方調查，去年3月某日半夜，女兒因為牙齒疼痛，難過地徹夜哀號、呻吟，吃了止痛藥也沒效，案發當天清晨，父親不想再讓女兒吃止痛藥，又認為女兒活得很痛苦，想替她結束這苦難的一生，拿起一旁的棉被悶住女兒口鼻。

陳翁直到女兒斷氣，再吞下大量安眠藥輕生。隔天清晨6點多，陳妻睡醒發覺不對勁，本應起床的丈夫怎不見人影，走到女兒房間察看，驚覺兩人沒動靜，趕緊打119求救。

女兒送醫後宣告不治，陳男經搶救撿回一命，因為罹患憂鬱症，先到精神科病房住院治療。檢察官待陳翁身心狀況穩定才傳喚到庭，他坦承當時不想再讓女兒受苦才會動手，現在回想起來很懊悔。

檢方調查後依法起訴，法院審理時將由辯護律師、公訴檢察官視情況聲請精神鑑定。另外，陳妻哀痛至極也不捨丈夫處境，與其他子女一同向檢察官求情，希望法院能考量犯罪情節，從輕判刑。

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