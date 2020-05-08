台塑少東王文堯妻買假畫提告求償 畫廊老闆判賠1238萬

台塑少東王文堯妻子林仟惠3年前到大藝術家畫廊購買中國藝術大師吳冠中4幅畫作，匯款1238萬元卻未見真跡證明文件、未簽立正式買賣契約，她認為畫作非吳冠中真跡，發律師函要求解約，並提民事訴訟要求畫廊莊姓負責人、成立畫廊的達利國際藝術公司連帶給付1238萬元；台北地方法院認為林請求有理由，判林勝訴，可上訴。

林仟惠提告主張，她2017年12月3日和丈夫共同到萬豪酒店二樓大藝術家畫廊參觀，看中吳冠中4幅畫作，包括「香蕉園」、「小鎮遠舟」、「拱橋小鎮」、「印度婦女」。

林仟惠指出，隔天她獨自再前往畫廊，表明想購買真跡畫作，但時任藝術總監、現任莊姓負責人沒有拿出真跡來源證明，反佯稱畫作是英國收藏家私人收藏，來源合法，且吳冠中畫作行情極佳，要求她先在訂購單簽名保留畫作，雙方議價以1238萬元購買畫作。

她未正式簽買賣契約，先匯款1238萬元至莊女的私人帳戶。事後，莊女告知畫作已經包裝完畢，要她自行取回，遲遲未提供真跡證明文件，也沒有簽正式契約，有違高價畫作交易慣例；她認為畫作非吳冠中真跡，驚覺受騙，委由律師發函撤銷購買畫作之意，並要求達利公司、莊女連帶給付1238萬元。

達利國際及莊女抗辯，4幅畫作均是吳冠中真跡，且為私人收藏家提供畫廊公開展覽、出售，而畫廊收款後陸續把款項交付給收藏家，並欲以保全公司裝甲車隊運送畫作，認為雙方買賣契約完成，不同意解約。

另指出，交易過程中，林仟惠從未要求真跡來源證明文件，畫廊並沒有詐騙，畫作也是真跡，林應負舉證責任，卻僅以匯款後沒簽約、提供證明就主張畫作是贗品。

達利國際指出，林具有相當社經地位和資源，如有要求證明文件，豈有可能未簽訂契約就願意付款？若林以沒有提供來源、證明文件或應與畫作所有權人簽約，而主張有瑕疵可以任意解約，將對畫廊交易生態產生重大衝擊。

法官認為，林仟惠欲購買的4幅畫作均為29乘以30公分大的水墨畫，雙方議價達1238萬元，可見是高價藝術品買賣，畫作真偽確實會顯著影響市場價值，而達利國際、畫廊抗辯畫作是真跡，應負舉證責任。

判決指出，莊女深耕文藝圈，應知道吳冠中畫作曾出現偽作風波，因此代收藏家出售畫作時，應能提出來源和真跡證明文件，但卻明確表示「無法提供來源證明」，難認盡到擔保責任。

另達利國際、莊女提出大陸上海藝術品檢測鑑定中心證書，以證明畫作是真跡，但畫作何時、何方式送交鑑定，並沒有相關佐證，且鑑定人查無在國際鑑定協會、機構任職，也沒有參與過我國訴訟鑑定，另沒有和我國藝文人士來往或開畫展的紀錄，難認有可信性。

況且，法院審理時原欲送中華民國畫廊協會鑑定，但被拒絕；故宮博物院也回覆不提供鑑定，因此難以辨認畫作為真。

法官認為，達利國際、莊女在林仟惠解約前，沒能提供來源、真跡證明文件，無法擔保畫作的價值，認為林仟惠解約合法有理由，判達利國際和莊女應連帶給付1238萬元。