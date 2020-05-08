金門金鼎國小施工挖出未爆彈 嚇壞師生與附近民眾

金門縣金寧鄉的金鼎國小近日因進行停車場的施作，工人意外挖出一顆未爆彈，但工人不以為意，隨意放置在校園內，今天上午有民眾發現，趕緊通報軍方到場處理，軍方研判，這顆未爆彈疑似為105公厘砲彈殘體，引信已燬損，彈體外觀鏽蝕嚴重，無危安顧慮，已將未爆彈攜回，後續將銷燬。

金鼎國小校長曾秀玲表示，校方的新建校舍，最近完工，工作人員隨即進行停車場工程，沒想到施工人員在整地時挖出一顆未爆彈，竟將這顆未爆彈就放置在一旁角落，一放就是好幾天，一旁店家看到還以為是處理完畢的空殼，直到有民眾通報村長才聯繫軍方前來處理。

今天上午10點30分，金防部未爆彈處理小組趕到金鼎國小，由一人先下車前往發現未爆彈的位置確認外觀及危險性，隨後人員穿著防彈裝備後，以防爆毯將這顆未爆彈移離，總算解除一場虛驚。

盤山村長翁品洋表示，這棵未爆彈發現的位置就在校園內，緊鄰的就是民宅，上午軍方的未爆彈處理小組到場時，引來附近民眾圍觀，校方也說，不曉得為何會有一顆未爆彈放在那，但也很感謝軍方迅速將未爆彈清除。