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指「村姑」受中共操控還扯韓國瑜 綠委20萬賠定了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
民進黨立委賴惠員(右圖)去年上政論節目時，指當時退出民進黨參加立委補選的陳筱諭(左圖)選舉策略「都是國共在操盤」，資金也由中共提供。陳筱諭提告求償，台灣高等法院判賴女須賠償20萬元確定。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴惠員(右圖)去年上政論節目時，指當時退出民進黨參加立委補選的陳筱諭(左圖)選舉策略「都是國共在操盤」，資金也由中共提供。陳筱諭提告求償，台灣高等法院判賴女須賠償20萬元確定。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委賴惠員去年上政論節目時，指當時退出民進黨參加立委補選的「最強村姑」陳筱諭選舉策略「都是國共在操盤」，資金也由中共提供。陳筱諭認為名譽權受損，提告求償200萬元。台北地院認為賴女未盡合理查證義務，也無法舉證所言為真，判她賠20萬元。賴女上訴，高等法院駁回確定。

陳筱諭律師李永裕表示，感謝一、二審公正判決，也希望賴委員往後能以身作則，沒有查證的訊息不要空穴來風、透過媒體散布。

因黃偉哲當選台南市長，立委缺額需進行補選，民進黨當時提名郭國文參選，而陳筱諭原先為民進黨籍，後退黨以無黨籍身份參加補選。陳筱諭提告主張，賴惠員去年3月8日上民視「政經看民視」節目，公開表示「大家都知道陳筱諭，後面是誰操盤，這個很清楚啦」，並手舉「都是國共在操盤」的看板，另經主持人多次提問是誰在操盤，賴惠員也立即回答「當時是中共」。

陳筱諭表示，當時她是台南市第二選區的立委補選候選人，該區向來被視為深綠票倉，賴惠員這樣講會讓人認為她將出賣台灣人民福祉，貶損她社會評價。北院審酌雙方背景、經濟狀況，判賴惠員須賠償20萬元。

賴惠員不服而上訴，她表示有觀察過高雄市長韓國瑜的網路聲量，是來自於投入龐大資金，可能是中國共產黨網軍介入所致，她看見陳女網路聲量高漲，還自比韓國瑜為政治素人、製作「高雄韓國瑜台南陳筱諭」宣傳看板，才推斷陳女的網路聲量源自中共網軍；她認為這是可受公評之事的意見表達。

賴女又主張，她曾分析綠營分裂的方式，可見她是針對脫黨參選、中共操盤該區區域立委補選以分化民進黨等議題，讓大眾判斷陳筱諭的選舉是否有人操盤、資金來源，並沒有明指陳女資金來源自中國共產黨。

高等法院民事庭認為，陳筱諭參與競選民代，卻遭陳筱諭指遭我國敵對勢力的中國共產黨操控、提供資金，陳女發表的言論屬「事實陳述」，卻沒能證明內容為真，也不能證明曾合理查證或有何相當理由確信為真實，應負侵權行為損害賠償責任。高院認為，陳筱諭因此而名譽受損、精神痛苦，賴惠員有必要賠20萬元，不得上訴。

陳筱諭 賴惠員 韓國瑜

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