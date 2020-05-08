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北檢查大陸台辦出149萬人民幣 資助國民黨及韓國瑜選舉

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
台北地檢署追查，大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，何建華等7人為幫韓國瑜拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取149萬元人民幣補助款，今依違法總統副總統選舉罷免法起訴。 聯合報系資料照
台北地檢署追查，大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，何建華等7人為幫韓國瑜拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取149萬元人民幣補助款，今依違法總統副總統選舉罷免法起訴。 聯合報系資料照

中華婦女聯合會理事長何建華涉旅遊賄選遭起訴後，台北地檢署追查，大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，何建華等7人為幫韓國瑜及國民黨拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取149萬人民幣返台投票補助款，今依違反總統副總統選舉罷免法起訴。

此外，未到案的長沙台協會幹部連上銘則被發布通緝。

檢方偵辦何女涉嫌違反選罷法案時，從扣案手機內「返鄉群」微信群組通話紀錄，發現賄選情事，進而展開追查。

檢方調查，大陸湖南省長沙市台辦經濟處（長沙台辦處）處長黃道年，實際掌控大陸長沙台灣同胞投資企業協會(長沙台協會)運作，並指派大陸籍男子周輝擔任長沙台協會秘書處主任，由周輝實際管理長沙台協會財務，及向長沙台辦處或湖南省人民政府台灣事務辦公室（湖南省台辦）申請款項事宜。

去年12月初某日，黃道年召集林懷、佟建華、連上銘等3人，在長沙市某處聚會，研議以長沙台協會名義舉行為國民黨及韓國瑜拉抬造勢活動，經決議於去年12月11日下午4點半，於長沙市「華天大酒店湖南廳」舉辦「2019年湖南台胞年終尾牙聯誼會」活動，並提供免費餐飲、住宿及價值不斐抽獎活動。

12月2日早上9點，林懷透過通訊軟體微信發送訊息，指示周輝通知長沙台協會會員、長沙台商，在12月6日前報名參加造勢餐敘活動；3日中午，林懷要求周輝修改邀請函內容，將造勢餐敘活動定調為「2019年長沙市台協尾牙聯誼會暨台胞返鄉動員投票大會」。

12月3日下午，林懷再次與黃道年等人開會，同日晚上11點13分，用微信聯繫周輝，並提供「湖南省台胞返台投票動員大會藍天再現台灣UP.docx」檔案，內容則依韓國瑜競選口號，打造活動口號為「台灣安全、人民有錢！」、「韓國瑜，凍蒜！」、「國民黨，加油！」等。

檢方查出，「活動細則：各地區召集人須於108年12月8日將參加108年12月11日投票動員大會名單及109年1月11日返台投票優惠機票登記表繳交至長沙台協秘書處周輝主任」等，亦即具有台灣投票權資格者且參與造勢餐敘活動，可報名登記補貼返台機票。

優惠方案內容為原價人民幣1560元的機票，可補助幾近全額的1550元，期此為誘因，動員返台投票達到賄選目的，共240多人接受補助返台投票。

檢方調查，長沙市台辦、湖南台辦計畫在這2次分別補助50萬、300萬元人民幣，而林懷等人已索取29萬、120萬元人民幣，共149萬元人民幣。

此外，去年9月間，何建華指示沈斌擔任中華婦聯會幹部，在大陸湖南省籌設衡陽辦事處並透過微信拉票。沈斌知道林懷將舉行造勢活動，期盼能動員陸配姐妹返鄉投票支持何女，因此將活動檔案分享至「中華婦女會」微信群組並將意願者加入何女主導的「返鄉群」以便聯繫。

檢方表示，選舉乃民主政治最重要表徵，須評斷候選人才德、操守、政見而選賢與能；選舉結果關乎國家施政，影響國家及人民權益至深且鉅，若有賄選情事，將嚴重戕害民主政治發展，抹滅實行民主政治真意，今依法起訴7人並建請法院宣告褫奪公權。

韓國瑜 賄選

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