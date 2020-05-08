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反對司法院參審 「陪審參審一併試行推動大聯盟」連署

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
民間司改會等團體發起「陪審參審一併試行推動大聯盟」反對司法院擅自排除陪審制、支持陪審參審一併試行。圖／翻攝司改會。
民間司改會等團體發起「陪審參審一併試行推動大聯盟」反對司法院擅自排除陪審制、支持陪審參審一併試行。圖／翻攝司改會。

民間司改會等團體發起「陪審參審一併試行推動大聯盟」反對司法院擅自排除陪審制、支持陪審參審一併試行。聯盟今上午在立法院前遞交陳情信，邀請朝野立委加入連署。

新聞稿表示，自4月30日發起連署後，目前已有超過150個團體、881位個人參與。聯盟動員全體成員，今上午集結在立法院中山南路大門口，邀請朝野政黨立法院黨團代表出面，遞交陳情信，簽署支持「陪審參審一併試行」的訴求。

行動以「人民參與審判的失速列車，誰來喊停？」行動劇開場。在一台代表人民參與審判的司改列車上，司法院與民間團體在2019年熱烈討論「陪審參審一併試行」的具體方案，但是到了2020年，司法院半路把民間團體推下車，獨斷地朝「參審一制試行」衝刺。

此時，民間團體心裡只有無限的遺憾與無奈：說好的兩制併行呢？你不兩個都試一試，怎麼知道哪邊的風景更美麗？司法院駕駛的人民參與審判失速列車，有誰可以來喊停？

新聞稿指出，昨天立法院司法及法制委員會舉辦「提升司法公信—最適我國國民參與之司法審判制度究應為何？」公聽會。面對民間質疑，司法院始終無法解釋為何在2019年「陪審參審一併試行」是可行的方案，到了2020年卻只有「參審一制試行」是可行的方案。

立法院是民意機關，有責任為人民把關，監督司法院的獨斷獨行。本聯盟呼籲朝野政黨共同支持「陪審參審一併試行」，才能將人民參與審判司改列車，駛向值得人民信賴的法治軌道。

司法院 立法院 司法改革

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民間團體要參審陪審一併試行 要蔡總統不要忘記黨綱

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