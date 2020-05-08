柯佳嬿肖像被侵權形象毀於一旦？挨告購物網：言過其實

代言許多商品的藝人柯佳嬿認為肖像被「非常勸敗」購物網站盜用，提訴請求損害賠償，台北地院今天開庭勘驗，無論官網、臉書都查無柯佳嬿相片，柯女的律師認為，照片可能臨訟下架，網路公司的律師說，柯佳嬿稱被侵權如覆水一般、形象毀於一旦，言過其實。

承審法官要求雙方律師蒐集肖像權被侵犯如何賠償計價、計算方式為何、所需證明為何、裁判案例以及學說見解又如何，供未來辯論用，訂下月19日上午再開庭。

柯佳嬿的委任律師說，「非常勸敗」網站未經授權即使用柯女的肖像，作為購物網站營利、銷售商品之用，柯女網上擷取證據後，向網站所屬的非常網路公司提起民事損害賠償訴訟，今天另追加楊姓女子為被告求償50萬元。

法官今天當庭勘驗「非常勸敗」官網、臉書，但雙方律師都沒有看到仍存有柯佳嬿的肖像，柯女的律師說，這只能說「今天勘驗結果沒有」，但是否網路公司臨訟暫時撤除、或隱藏未實際撤除，應由非常網路公司去證明。

非常網路公司的律師則說，勘驗結果至少證明官網、臉書已沒有柯佳嬿的相片，至於柯女提告聲稱被侵權，應由原告方面負舉證責任；律師並說，柯佳嬿在訴狀中稱肖像被侵權如覆水一般，形象毀於一旦，是言過其實的說法。

網路公司律師還說，如果柯佳嬿真的認為侵權很嚴重，應主動排除、要求下架，不該放任相片在網路上繼續存在，不過，非常網路公司從沒接過任何通知。