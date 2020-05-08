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派7保全員到社區執勤都沒送審 基隆重罰保全業者21萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
警方指出，近年來社區住宅、大樓林立，保全業需求日漸增高（示意圖非新聞當事業者）。 本報系資料照
警方指出，近年來社區住宅、大樓林立，保全業需求日漸增高（示意圖非新聞當事業者）。 本報系資料照

設籍在基隆市一家保全公司，派了7名保全人員到新北市等地社區執勤遭民眾檢舉，經當地警方調查，認為違反保全業法，函請基隆市警局處理，因事證明確，市警局昨天依法裁處該保全業者共21萬元。市警局呼籲保全業者不要便宜行事，以免損失慘重，應先送審才能維護社區保全人員的品質。

刑大一組調查，設籍基隆市的某家保全公司，聘請保全人員到新北市等地社區執勤，遭民眾檢舉，經當地警方著手調查，認違反保全業法事證明確，函請市警局裁處。警方查出共有7名保全人員，在未經市警局審查，即被派往社區服勤務，擔任社區保全的工作。

警方說，保全業者必須將保全人員送審，資格有沒有通過，警方都會以公文回覆業者，才能開始派遣任務。部分業者可能便宜行事，或者擔心有前科不會過，因而未送審，恐影響保全人員品質。社區民眾也可多向管委會查詢保全員資格，避免影響執勤品質，甚至發現刑案事件。

警方指出，近年來社區住宅、大樓林立，保全業需求日漸增高，刑事警察大隊提醒民眾，合法的保全公司應具備下列證照：一特許函，由內政部警政署核發。二公司執照，由經濟部核發。三營利事業登記證–由各縣(市)政府核發。四公會會員證，由各縣市保全商業同業公會核發。五勞工安全衛生管理證，由行政院勞工委員會核發。

為確保執勤品質，刑事警察大隊副大隊長呂景發呼籲各保全業者，新進保全人員於執勤前，應依保全業法檢具相關資料，函報市警局辦理審查，以免挨罰。民眾如有發現未經審查即執行勤務者，也可檢舉，保障社區的安全。

警方表示，依法保全業應置保全人員執行保全業務，並於雇用前檢附名冊，送請當地主管機關審查合格後雇用之。必要時，得先行雇用之；但應立即報請當地主管機關查核。

有下列情形之一者，不得擔任保全人員，一、未滿20歲或逾70歲。二曾犯組織犯罪防制條例、肅清煙毒條例、麻醉藥品管理條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、貪污治罪條例、兒童及少年性交易防制條例、兒童及少年性剝削防制條例、人口販運防制法、洗錢防制法之罪，妨害自主、妨害風化、妨害自由、竊盜、搶奪、強盜、詐欺背信及重利罪、恐嚇、擄人勒贖罪、贓物罪等，經判決有罪，受刑之宣告。

保全 基隆

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