離職員工舉發挨罰6萬 法院：期待微小企業先輔導後裁罰

許姓男子2年多前受雇於台南市某印刷廠，蔡姓老闆以試用期為由，首月薪資以實際出勤日計算，未給付休息日及例假日工資外，他做滿1年後離職，老闆也未給付7天應休未休工資，提出檢舉，老闆挨罰6萬元，喊冤僅3名員工微小企業，遭如此罰法豈不是苛政猛於虎。台南地院認市府依法裁罰無誤，但也期待立法院體恤民意，給予微小企業先輔導後仍不遵行始裁罰或較輕且妥適的立法。

蔡主張，2017年9月來應徵時，與許約定薪資2萬3000元，首月因不完整上班日，與其協商薪資9200元。2018年3月礙於計算的關係，薪資表中將加班費挪移到津貼，實際上為加班津貼。他說，加班費計算有誤，許未曾反映，卻直接向勞工局檢舉，顯有挾怨報復的意圖；僅是key in錯誤，自然出於無心，如此罰法豈不是苛政猛於虎。

蔡指出，許待滿1年離職，可享7天休假，惟因許2018年9月30日離職，10月5日回公司領薪水，許的母親有來電詢問關於假期一事，曾請許再撥回公司，與會計重新計算7天休假的工資。惟許未回到公司領取，寄信也被退件。

勞工局調查，資方未給付休息日及例假日工資外，勞方做滿1年後，資方也未給付7天應休未休工資，勞檢更發現當事人加班費計載不實，去年2月依勞基法規定，共處以罰鍰6萬元。蔡認為，這對微小公司負擔太大，不符比例原則及平等原則，提起行政訴訟。

台南地院認為，勞基法已刪除試用期規定，縱勞雇雙方自行約定試用期間，然該期間勞工仍受勞基法的保障，勞工既有出勤工作事實，雇主仍應依法給付該日工資，以及法定例假及休息日工資。許的特別休假既已因終止契約而未休畢，應於終止勞動契約時，即給付應休未休畢的特別休假工資。

院方指出，台南市府以蔡違反勞基法，各處法定罰鍰最低額2萬元，合計6萬元，於法並無違誤，也無違比例原則。至於蔡庭稱僅3名員工，屬微小企業，無力負擔，蔡倘經濟短期內無力負擔，可向市府申請分期償還，惟院方仍期待立法機關能更應體恤民情，制定更細緻的立法，給予微小企業先予輔導後仍不遵行始裁罰或較輕且妥適的立法。