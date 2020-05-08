北檢查大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉 起訴7人

統促黨不分區立委候選人、中華婦女聯合會理事長何建華涉透過小三通模式，招待多名陸配赴金門、廈門五天四夜旅遊，每人僅收7800元，違反總統副總統選舉罷免法被訴。台北地檢署追查，大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，何建華等7人為幫韓國瑜拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取149萬人民幣補助款，今依法起訴。

檢方指出，本案是檢調首度查獲大陸台辦資助介人台灣選舉案件，其餘大陸台商協會當時也有推出返台優惠機票，但沒有直接連結到投票行為，因此不違反選罷法，檢方不會全面調查大陸台商協會。長沙台胞投資協會幹部連上銘則滯留大陸遭發布通緝。

檢方偵辦何建華旅遊招待案，查出何女委由旅行社辦理金門行程，去年12月2日下午2點多，在婦聯會臉書發表以7800元，即可參與「2019金廈+鼓浪嶼+永定土樓、古田文化交流之旅」，且該團全程住宿四、五星級飯店；同日深夜，她緊接發表「政黨票投統促黨」競選訴求。

檢方查出，何女以「落地接待」、「全程招待」及大陸均不須額外花費等話術，對外號召具投票權的陸配或其親友共40個名額，於去年12月18日至22日赴金門、廈門五天四夜旅遊。

出發前，何女身穿中華婦聯會背心去松山機場送機，並對在場旅客自我介紹，表明代表統促黨參選立委，還發放背心給16人穿著合照。

19日，何女在「金夏之旅」微信群組，以暱稱「中華婦女聯合會文宣部」發表「政黨票請投二號統促黨」，對有投票權的24人拉票；何女收到18萬7200百元團費後與旅行社核對，卻僅匯款9萬元，其餘由李姓業者補充，何女可保留溢收款項自用，賄選同時獲利。

檢方追查，發現林懷等人在湖南省長沙市台辦經濟處長黃道年、長沙台協會祕書處主任周輝協助下，去年12月11日在華天大酒店宴請500多名台商及台生，希望其在今年1月11日前返台，政黨票投國民黨，總統票投韓國瑜。

此外，林懷等人在今年1月初，補助機票費用1550至1600人民幣，以當時機票1650人民幣換算幾乎全額，共有240多人接受補助返台投票。

檢方查出，長沙市台辦、湖南台辦計畫兩次分別補助50萬、300萬人民幣，至於林懷等人已各索取29萬、120萬人民幣，共149萬人民幣，今依法起訴並建請法院宣告沒收149萬人民幣、宣告7人褫奪公權。