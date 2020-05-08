后豐大橋女老師命案再翻盤 男友無罪遭最高院撤銷

安親班女老師陳琪瑄2002年墜台中后豐大橋慘死，男友王淇政和友人洪世緯被依殺人罪判刑定讞入獄，兩人堅稱冤枉，最高法院前年裁定再審， 高院台中分院去年底以證人證詞遭汙染、王與洪通過測謊等理由改判兩人無罪。檢方上訴，最高法院認為再審有六大瑕疵，撤銷無罪判決、發回再更審。

2002年12月7日凌晨，陳女與王淇政在后豐大橋談判時墜橋身亡，當時一名王姓證人稱在案發地50公尺外，見王、洪兩人合力從橋上抬擲陳女，作勢往橋下丟。王、洪始終否認涉案，也通過測謊；王稱與女友感情很好，沒殺人動機，女友墜橋後他趕到橋下救人，若涉案早就逃了。王、洪後來分別被判15年、12年6月徒刑定讞，但最高法院前年以王姓關鍵證人證詞前後不一，裁定再審。

高院台中分院依新的鑑定結果，改判王淇政、洪世緯無罪。當時入獄7年多的王淇政獲釋，眼眶泛紅說「謝謝我的姊姊與家人，一路沒有把我放棄。」；洪世緯表示這十多年來他失去母親，但也認識很多伸出援手幫助的朋友。檢方今年2月7日上訴。

最高法院指出，目擊證人的初供與另一名機車騎士證詞相符，但再審庭不採，也沒有說明不採的理由。此外，再審判決引用監察院調查的模擬，認為兩名男性模擬人員無法合力抱起掙扎女子，但王、洪與模擬人員身高體重是否相符則沒敘述。

第三個疑點是死者衣褲沾有白色不明物質，再審認為是沾到橋的護欄而認定自殺，卻未進一步函詢刑事局鑑定。再者，死者車內擺放拖鞋，再審認定她光腳下車後跳橋，腳底「明顯」沾到粉塵，但鑑定報告只說沾染到「輕微粉塵」，應釐清鑑定報告「明顯」與「輕微」如何區辨。

最高法院質疑的第五點則是洪世緯說他載王到案發地點，隨即離開，但這與目擊證人筆錄不同，也要再調查。末點，墜落處有兩只手表，再審說是死者的，但一般人只會戴一只手錶，這二只手錶都是女用表，有無其他關聯也要再調查。