聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線交易。台北地檢署查出曜鵬的法人代表、翔發投資負責人許朝嘉，涉嫌在晨星併購曜鵬重大消息公布前，大量買進曜鵬股票，等消息公告股價上漲，再出脫持股獲利84萬元，昨天搜索14處並約談許朝嘉、余曉亭共14人，訊後依違反證交法命余曉亭等4人以10萬元交保、許以30萬元交保，其餘均請回。

檢調調查，2015年晨星透過子公司晨矽科技，以每股37元的價格，公開收購影像處理晶片廠曜鵬股票，收購金額約20餘億元，許朝嘉利用內部人掌握消息機會，透過人頭帳戶，買進80張曜鵬股票，待同年4月9日消息公布後，出脫54張持股，不法獲利84萬元。

檢調發現，前曜鵬法人監察人代表周旭昇，疑將重訊告知他人後，輾轉讓余曉亭得知，余女因此事前進場下單買股；檢調也同步約談曜鵬前監察人李仲凱。