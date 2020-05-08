快訊

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

109會考衝刺／這4單元最常考 難題藏在三角形裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

司改會推陪審制 劍青檢改質疑有無密室協商違反遊說法

聯合報 / 記者賴佩璇張宏業／台北即時報導
「劍青檢改」成員、台北地檢署檢察官林達。圖／資料照片
「劍青檢改」成員、台北地檢署檢察官林達。圖／資料照片

民間司改會推動陪審制，今發動包圍立法院抗議，檢察官改革團體「劍青檢改」今上午二度發聲明，呼籲司改會向國人澄清陪審制無法解決殺警無罪問題，並要求應就有無與司法院進行密室協商，涉嫌違反《遊說法》情事，提出說明；籲請司法院應依《遊說法》辦理，以免形成密室協商，誤觸法網。

聲明全文：

一、本次殺警無罪引發民憤，根源問題是刑法保安處分規定太過老舊，當前解決方案，不是胡亂責怪法官，而該盡快修正刑法，延長監護期限，絕非趁亂偷渡無關的陪審制，愈搞愈糟。司改會趁殺警無罪民怨洶湧之時，糾眾上街搏版面，不幫忙澄清刑法缺陷問題，卻帶風向要人民陪審，這種行為當然就是「利用民憤偷渡陪審」。5月3日媒體標題「殺警無罪眾怒 司改會推陪審參審併行」，顯著可見。司改會遭批判「利用民憤偷渡陪審」後，昨日竟發聲明「是媒體不當連結」，怪媒體記者，這是天真還是城府，絲毫不反省自己渾水摸魚、引導眾怒、趁亂偷渡陪審的誤導式作法。

二、司改會今日執意號召更多人推動陪審，就是繼續「利用民憤偷渡陪審」。若要避嫌，請立即停止活動，以避免「媒體不當連結」。若來不及停止，請當眾向媒體清楚宣告：「殺警無罪與陪審制無關，陪審制不能解決殺警無罪問題，修改刑法才是正途」，協助現場民眾、輿論、媒體正確了解法律事件，降低民粹，「以免媒體不當連結」。

三、司改會對於去年初進入司法院協商陪審制法案，涉嫌違反《遊說法》情事，迄今含混回應，聲明推說「受司法院邀請參與法案」，所以沒有《遊說法》的適用。請問「受司法院邀請」證據何在？眾所周知，司改會自2017司改國是會議起，即強勢介入司法院修法，今稱「受邀」，令人發噱。更怪的是，為何認為「民間團體受邀請」就可規避《遊說法》？那以後所有利益團體都向主管機關施壓，讓自己「受邀」就好？

四、《遊說法》之立法目的，是要避免密室協商政治，因為特定團體的遊說，都可能包藏著內在的政治意圖、政治勢力和利益。司改會董事長林永頌律師在今年4月23日立法院的公聽會上，竟然語出驚人地自爆，司改會曾在去年1月間與司法院私下協商，早已達成參審、陪審兩制併行的「共識」，並研擬了完整條文等語，5月3日則高聲抨擊司法院不應違反先前「共識」，顯見當初「協商」遠非一般民間團體的禮貌性拜會、陳情或反映意見而已，早已深化到研修具體條文細節，絕對符合須受《遊說法》約束與規範之必要。

五、依《遊說法》第13條規定，民間團體遊說司法院前，應先向司法院申請登記：遊說目的、內容、欲遊說之政策、議案或法令文件、預估支出金額等事項。我們要公開請教司改會，你們在達成陪審參審併存的「共識」前，是否有辦理登記？另外，依《遊說法》第17條規定，民間團體應將使用於遊說司法院之財務收支情形編列報表，並於每年5月31日前及辦理遊說終止登記時申報。我們也要請問司改會，是否有依照法令申報？如果均未依法登記與申報，內政部應依《遊說法》第22、24條，給予相關裁罰！

六、我們對於司改會事前毫不避諱的與司法院私下密室協商，事後在國會殿堂又對司法院痛罵違反密室協商約定、喪失誠信的舉動，感到萬分驚愕，在國會殿堂公然承認自己與司法院密室協商，這無疑是在藐視國會，請司法院公開向國人清楚說明，司改會究竟有無依《遊說法》進行登記、申報，且除了本件，究竟還跟司改會私下協商、交換了什麼其他的重大司法政策？

七、籲請司法院及各政府機關，未來與民間團體之間修法草案之「協商」，均應依《遊說法》辦理，以免形成密室協商，誤觸法網。

司法院 殺警 司法改革

延伸閱讀

陪審制？參審制？公聽會吵一團沒共識

動「4個字」精障死刑犯可免死 廢死代表參加司法院會議

挨批趁殺警案「偷渡」陪審制 司改會：刻意抹黑

許玉秀指檢察官「社會惡勢力」 蔡碧仲酸這非法學教室

相關新聞

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線 翔發董座30萬交保

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線交易。台北地檢署查出曜鵬的法人代表、翔發投資負責人許朝嘉，涉嫌在晨星併購曜鵬重大消息公布前，...

700噸廢爐渣、集塵灰 假處理 真亂堆

南投縣人豪鋁業公司老闆江人参父子，為減省廢爐渣、集塵灰清理費用，涉嫌交由未領有清除許可的亞家公司任意堆置多達七百公噸，並不實申報掩飾，減省一二五六萬元費用；檢方昨天依違反廢棄物清理法等罪起訴江氏父子、亞家公司老闆張家銘，並以三人拿全體國人健康安全及生態環境永續發展等公眾利益為賭注，請法官妥適量刑。

士官長疏失 下士腦傷失能 國賠1070萬

陸軍特種作戰指揮部龍潭武漢營區五年前修復單索突擊吊橋，鄭姓士官長叫過多人力支援導致拉力過大繩索斷裂，滑輪反彈擊中陳姓下士的上下顎，造成他腦部重創記憶力受損，生活無法自理；陳提國賠一八三○萬，桃園地院一審判國防部要賠一○七○萬多元，可上訴。

刑訴法改關鍵4字？部分受刑人 可免死免入獄

殺警案判決惹議後，司法院日前召開刑事程序制度研議委員會，擬修正刑事訴訟法，其中涉及死刑、徒刑執行的條文中，有關「心神喪失」可能改成「因精神或其他心智障礙，致不了解執行意義」；四個字一改，部分受刑人可望免死、免入獄。

碩士思覺失調 弒母判刑18年

四十四歲林姓留美女碩士涉嫌持棍棒毆死母親，還向警方謊稱母親疑遭他人傷害，士林地方法院認為林女雖患有思覺失調症，但犯案當下仍有辨識行為能力，還託詞卸責，昨依傷害直系血親尊親屬致死罪，判林女有期徒刑十八年，可上訴。

司改會推陪審制 劍青檢改質疑有無密室協商違反遊說法

民間司改會推動陪審制，今發動包圍立法院抗議，檢察官改革團體「劍青檢改」今上午二度發聲明，呼籲司改會向國人澄清陪審制無法解...

聯發科旗下晨矽併曜鵬爆內線 被告10萬元交保

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線交易。調查局查出，曜鵬的法人代表、翔發投資負責人許朝嘉，涉嫌在晨星併購曜鵬重大消息公布前，大...

拷貝承德艦130件機密 士官長犯案15年 判刑1年半

海軍洪姓士官長涉嫌多次潛入承德艦戰情室，暗自拷貝電腦通信程式，作案時間長達十五年，隨身碟中存有一三○多項國防機密檔案，高雄高分檢依外患罪嫌起訴，高雄高分院昨天依無故取得公務電腦電磁紀錄罪，判處洪有期徒刑一年半，可上訴。

動「4個字」精障死刑犯可免死 廢死代表參加司法院會議

身心障礙者權利公約要求簽署國檢視法律條文用詞是否得當，政府各機關陸續修正字彙接軌。司法院日前召開刑事程序制度研議委員會，...

挨批趁殺警案「偷渡」陪審制 司改會：刻意抹黑

嘉義殺警案一審判決無罪後，刑事訴訟改革應朝參審或陪審修正議論又起；檢察官改革團體劍青檢改要求民間司法改革基金會不要利用民...

水電工持刀閒晃遭警帶回 五字經辱警、毀電腦判刑

台南市黃姓水電工3月1日凌晨2時持刀在永康區復國二路與復華三街路口徘徊，警方據報將他帶回派出所，未料，他因此抓狂發飆，不...

欠政府1萬8房子被拍賣 監委到基隆調卷查明疑點

基隆市民陳青旭未繳交通違規罰款1萬8千元，房子被行政執行署拍賣引發爭議。監察委員蔡崇義、高涌誠、王幼玲申請自動調查，今天...

熱門新聞

國中生霸凌少女害命危狠遭報復 被狂砍近10刀送醫急救

人夫偷吃後暴斃死床上 正宮見狀竟安慰小三「別難過」

女碩士弒七旬母 被認定思覺失調一審判18年徒刑

台鐵岡山橋頭間撞爛闖平交道車輛 乘客還原驚險瞬間

錢櫃KTV大火輪值指揮官不是他 懲處最高層級卻是他

有罪！ 李婉鈺妨害公務、強制未遂上訴遭駁定讞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。