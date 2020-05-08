聽新聞
test
0:00 / 0:00
女童看「象爸爸著火了」性暴力章 向老師說「我也有」
女童小梅在校閱讀「象爸爸著火了」讀本的性暴力章節後，向老師說「我也有」，指阿嬤阿鳳以強硬態度及阿嬤的朋友廖男會給零用錢，引誘她下樓，遭廖男撫摸下體，且小梅的妹妹小秋也遭廖男猥褻，檢方依加重強制猥褻罪起訴廖男及阿嬤阿鳳，台中地院以女童指證有瑕疵，以及廖男精神狀態處於心神喪失程度，判決廖及阿鳳無罪。
檢方起訴指出，阿鳳是女童小梅、小秋的阿嬤，同住在中市的3樓透天住宅，1樓為客廳、廚房，2樓為小梅、小秋房間，擔負照顧及教養孫女之責。
2017年7、8月間，阿鳳多次以強硬態度及以廖男會給予零用錢為由，引誘小梅下樓，小梅至客廳後，阿鳳要求她坐在大腿上，廖以手伸入女童褲子內撫摸被害人下體及胸部，事後廖男給付女童2000元至1000元不等金錢。
同年9月間，廖男以買糖果為由，兩度騎機車載女童小秋外出，趁機撫摸被害女童的下體。
至2018年9月18日，女童小梅於個別輔導時，輔導老師導讀「象爸爸著火了」讀本，小梅於閱讀該讀本所附補充說明後，主動告知輔導老師，指著讀本上「性暴力」類別稱「我也有」，經輔導老師進一步詢問後，再詢問小秋後，由學校通報處理。檢方依加重強制猥褻罪起訴廖男及阿菊。
合議庭審理時，廖男因極度重聽、腦部腹腔手術、失智、不良於行等症狀，於準備程序及審理中，均由兒子以輪椅推進法庭，法官甚難與廖男溝通，廖也幾乎全程閉目癱在輪椅上，無法表達任何意見，他的精神狀況應已達心神喪失程度，因合議庭認本件應諭知無罪。
此外，被害女童小梅證稱遭廖猥褻時，妹妹小秋有看到，但小秋卻證稱沒有看到，因此法官認指證有瑕疵，且查無其他積極證據足資證明被告2人有檢察官所指犯行，因此判決2人無罪。可上訴二審。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言