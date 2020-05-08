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女童看「象爸爸著火了」性暴力章 向老師說「我也有」

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
女童閱讀「象爸爸著火了」讀本的性暴力章節後，向老師說「我也有」，指遭廖男撫摸下體，法官以廖男精神狀態處於心神喪失程度，判決廖無罪。圖／本報資料照
女童閱讀「象爸爸著火了」讀本的性暴力章節後，向老師說「我也有」，指遭廖男撫摸下體，法官以廖男精神狀態處於心神喪失程度，判決廖無罪。圖／本報資料照

女童小梅在校閱讀「象爸爸著火了」讀本的性暴力章節後，向老師說「我也有」，指阿嬤阿鳳以強硬態度及阿嬤的朋友廖男會給零用錢，引誘她下樓，遭廖男撫摸下體，且小梅的妹妹小秋也遭廖男猥褻，檢方依加重強制猥褻罪起訴廖男及阿嬤阿鳳，台中地院以女童指證有瑕疵，以及廖男精神狀態處於心神喪失程度，判決廖及阿鳳無罪。

檢方起訴指出，阿鳳是女童小梅、小秋的阿嬤，同住在中市的3樓透天住宅，1樓為客廳、廚房，2樓為小梅、小秋房間，擔負照顧及教養孫女之責。

2017年7、8月間，阿鳳多次以強硬態度及以廖男會給予零用錢為由，引誘小梅下樓，小梅至客廳後，阿鳳要求她坐在大腿上，廖以手伸入女童褲子內撫摸被害人下體及胸部，事後廖男給付女童2000元至1000元不等金錢。

同年9月間，廖男以買糖果為由，兩度騎機車載女童小秋外出，趁機撫摸被害女童的下體。

至2018年9月18日，女童小梅於個別輔導時，輔導老師導讀「象爸爸著火了」讀本，小梅於閱讀該讀本所附補充說明後，主動告知輔導老師，指著讀本上「性暴力」類別稱「我也有」，經輔導老師進一步詢問後，再詢問小秋後，由學校通報處理。檢方依加重強制猥褻罪起訴廖男及阿菊。

合議庭審理時，廖男因極度重聽、腦部腹腔手術、失智、不良於行等症狀，於準備程序及審理中，均由兒子以輪椅推進法庭，法官甚難與廖男溝通，廖也幾乎全程閉目癱在輪椅上，無法表達任何意見，他的精神狀況應已達心神喪失程度，因合議庭認本件應諭知無罪。

此外，被害女童小梅證稱遭廖猥褻時，妹妹小秋有看到，但小秋卻證稱沒有看到，因此法官認指證有瑕疵，且查無其他積極證據足資證明被告2人有檢察官所指犯行，因此判決2人無罪。可上訴二審。

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