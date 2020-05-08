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聯發科旗下晨矽併曜鵬爆內線 被告10萬元交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
前曜鵬法人監察人代表周旭昇因違反證交法遭檢方約談，訊後請回。記者許正宏/攝影
前曜鵬法人監察人代表周旭昇因違反證交法遭檢方約談，訊後請回。記者許正宏/攝影

聯發科旗下晨星併購曜鵬爆內線交易。調查局查出，曜鵬的法人代表、翔發投資負責人許朝嘉，涉嫌在晨星併購曜鵬重大消息公布前，大量買進曜鵬股票，等消息公告股價上漲，再出脫持股獲利84萬元，新北市調查處昨天搜索14處地點，帶回許朝嘉、余曉亭共14人偵訊，台北地檢署訊後依違反證交法命余曉亭10萬元交保。

檢調指出，2015年晨星透過子公司晨矽科技，以每股37元的價格，公開收購影像處理晶片廠曜鵬股票，收購金額約20餘億元，許朝嘉利用內部人掌握消息機會，透過人頭帳戶，買進80張曜鵬股票，待同年4月9日消息公布後，出脫54張持股，不法獲利84萬元。

辦案人員另發現，前曜鵬法人監察人代表周旭昇，疑將重訊告知他人後，輾轉讓余曉亭得知，余女因此事前進場下單買股；檢調也同步約談曜鵬前監察人李仲凱。

面對中國展訊、中芯、海思、華為等紅色供應鏈崛起，IC設計龍頭聯發科於2015年領軍組成「聯發科艦隊」，並宣布4項併購案，除晨矽科技公開收購影像處理晶片廠曜鵬，其他投資、收購案還包括常憶、奕力與立錡。

晨矽併購曜鵬前，股價為每股22元，重大消息公布後，股價升至每股37元。

女子余曉亭涉內線交易被檢方交保10萬元。記者許正宏/攝影
女子余曉亭涉內線交易被檢方交保10萬元。記者許正宏/攝影

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