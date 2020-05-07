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動「4個字」精障死刑犯可免死 廢死代表參加司法院會議

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子刺死，嘉義以鄭患思覺失調症判他無罪，判決掀波。司法院日前彙整不符身心障礙者權利公約的法條用語，未來刑事訴訟法第465條「心神喪失」4個字一旦修改，有精神疾病的死刑犯可能就免於執行死刑。圖／資料照片
鐵路警察李承翰去年遭鄭姓男子刺死，嘉義以鄭患思覺失調症判他無罪，判決掀波。司法院日前彙整不符身心障礙者權利公約的法條用語，未來刑事訴訟法第465條「心神喪失」4個字一旦修改，有精神疾病的死刑犯可能就免於執行死刑。圖／資料照片

身心障礙者權利公約要求簽署國檢視法律條文用詞是否得當，政府各機關陸續修正字彙接軌。司法院日前召開刑事程序制度研議委員會，擬修正刑事訴訟法，其中涉及死刑、徒刑執行的第465、467條受刑能力部分，「心神喪失」可能改成「因精神或其他心智障礙，致不了解執行意義」；4個字若一改，部分受刑人將免死、免入獄。

參與司法院刑事程序制度研議委員會的成員，包括民間監督落實司改國是會議決議聯盟所推出的台灣廢除死刑推動聯盟代表。

司法院為刑事訴訟法主管機關，目前法律中有不少使用「心智缺陷」一詞，司法院指「缺陷」有歧視之意，因此可能改為「精神障礙」、「身心障礙」用語。

而關於受刑能力的兩條條文，刑事廳擬改為「因精神或其他心智障礙，致不解執行意義」，而法務部、衛生福利部代表則對停止執行死刑事由一條分別提出「因精神障礙或其他心智缺陷，致無辨識能力或欠缺控制能力」、「有客觀事實足認其身心狀況不解執行意義」，另外還有外部委員提出「因精神或其他心智障礙，其程度足認不應執行」等修正文字。

原本涉受刑能力的「心神喪失」一詞若因此更改，等於免於死刑範圍將變寬，只要有憂鬱症或躁鬱症等精神病症的死囚都可能免於一死，還有委員建議改成更「寬鬆」的「身心障礙」一詞。據了解，有與會者認為茲事體大，難保不會有死刑犯為了逃避執行而刻意弄傷身體。

會議中，對於停止執行的要件、應否經鑑定、鑑定的標準和倫理等問題多有討論，有醫師直指目前沒有鑑定標準。司法院將先請刑事廳與司法精神醫學會研究，未來再討論。

與會者亦就停止執行之要件、應否經鑑定、鑑定之標準及倫理等相關問題，積極交換意見。法務部主管的刑法第19條2005年時修改為「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」，司法院將不會比照使用「缺陷」字彙。

司法院 死刑 刑事訴訟

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