刪光辦公室監視器畫面 前四海遊龍董事長林明憲起訴

四海遊龍經營權去年易主，但新、舊經營團隊至今仍為了資產移交等問題紛爭，前董事長林明憲因指示員工刪除監視器畫面，被控妨害電腦使用；偵訊時林解釋刪除畫面是為了保護肖像權，但說法未被採信，今天被新北地檢署依破壞電磁紀錄罪起訴。

起訴指出，林明憲於2019年2月19至同年3月28日擔任四海遊龍食品股份有限公司董事長，其明知經營權已經易主，相關業務文件、資產和公司監視器畫面應如數移交新經營團隊，仍在3月28日下班前，利用董事長身分，指示員工以格式化方式刪除辦公室監視器畫面，導致新任團隊無法透過監視畫面調查、確認資產移交紛爭。

偵訊時，林承認指示員工刪除檔案，但否認犯行，辯稱其目的是為了保障自己的肖像權。

檢方認為，四海遊龍的新、舊團隊有經營權糾紛，雙方對彼此有高度不信任，監視器畫面是文件、資產有無明確移交的重要證據之一，理應妥善保存。林雖以保障個人肖像權抗辯，但其肖像權並未因為畫面留存而有任何侵害，再與公司營運正常、資產交接穩定相比，顯非「正當事由」，所以最後未採信。