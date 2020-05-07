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聲請停止罷韓遭駁回 葉慶元：對選罷制度造成負面影響

安排選民赴陸旅遊 新北里長違反選罷法起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

2020總統立委選舉期間，新北市中宏里長洪少欽為支持心中屬意的立法委員候選人，涉安排多名里長、親友前往大陸旅遊，且過程中還疑讓中資介入，由大陸南京市台灣事務辦公室官員全程陪同和催票，今天被新北地檢署依違反選罷法起訴。

起訴指出，洪男明知兩岸關係緊張，中共國務院台灣事務辦公室無所不用其極，爭取認同九二共識的政黨候選人當選，仍利用自己參選新莊區里長聯誼會主席所開出的「免費招待各里長出國旅遊」當選承諾，安排約30人赴陸旅遊，待出發前夕才變更行程，轉由南京市台辦安排免費食宿。

洪男不但私自變更行程、讓中資介入，還讓大陸官員全程陪同，遊說團員將票投給其屬意的立委候選人。另外，他還要求團員不要對外洩漏旅遊內容，也不要拍照上傳臉書或打卡，返台後，也退給每位親友機票以外的旅費1萬1千元，因此被檢方認定是幫助大陸官員買票。

偵訊時，洪男坦承只委託旅行社購買機票，在大陸的吃住及交通費用也都由南京市台辦支付。多名證人也證稱洪男在出發前一刻才把「江南5日遊」改成「兩岸里長交流」，雖沒有詳細說明行程，但每個景點都有2、3個台辦官員陪同，用餐時也有官員和書記到場。

檢方調查，洪男安排的旅行團有28人設籍在新莊區，且均有投票權，最後認定其行為是幫助大陸官員買票，涉犯選罷法「幫助對於有投票權人行求為一定投票行使罪」。

投票 選罷法

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