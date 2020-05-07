挨批趁殺警案「偷渡」陪審制 司改會：刻意抹黑

嘉義殺警案一審判決無罪後，刑事訴訟改革應朝參審或陪審修正議論又起；檢察官改革團體劍青檢改要求民間司法改革基金會不要利用民眾對殺警案判決的憤怒「偷渡」陪審制。司改會今發聲明澄清，認為是遭抹黑，並要劍青檢改一起呼籲法務部長、行政院長和總統不要干預個案。

司改會指出，殺警案判決後，司改會3日發布聲明中並未提到陪審、參審制度議題，劍青檢改聲明和事實不服；另司改會4月24日及29日二次民間社團會議，共同發起「陪審參審一併試行推動大聯盟」，5月4日聯盟成立記者會、本月8日集會活動均是在4月30日殺警案判決前就著手規劃。

司改會表示，司改會並沒有為了倡議而跟隨輿論起舞，反倒是在此急需民意支持的時間點上，願意站在輿論的對立面發表對司法獨立審判的維護與支持，可見「利用殺警無罪民憤偷渡陪審」僅是媒體不當連結及其他團體刻意抹黑。

司改會說，司法院前秘書長、現任大法官呂太郎主動邀請司改會與陪審團協會，從2018年12月22日起就「國民參與刑事審判法草案」陪審制與參審制一併試行來協商，司法院邀請民間團體參與法案修訂，無關「遊說法」規定，劍青檢改聲明質疑是否違反「遊說法」，依法無據。

司改會表示，改革需要體制內外共同努力，檢察官改革團體真正該做的是與民間一同呼籲法務部長、行政院長、總統不要干涉個案，還給檢察官、法官專業判斷空間，監督執政者，才是改革團體的職責，抹黑民間團體，護航司法院的專斷強勢，對改革並無任何助益。