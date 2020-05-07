水電工持刀閒晃遭警帶回 五字經辱警、毀電腦判刑

台南市黃姓水電工3月1日凌晨2時持刀在永康區復國二路與復華三街路口徘徊，警方據報將他帶回派出所，未料，他因此抓狂發飆，不斷以「五字經」辱罵員警，甚至動手扯毀偵詢室內電腦及電話等相關設備，事後坦承失慮，台南地院依侮辱公務員罪處拘役30日，又犯損壞公務員職務上掌管物品罪處2月徒刑，可上訴。

檢警調查，案發當天，黃因持刀在永康區復國二路與復華三街路口徘徊，永康警分局永信派出所兩名陳姓員警據報到場處理。他不滿警方處理，在返所途中及派出所內，不斷以「X你娘雞掰」、「臭卒仔」等語辱罵兩警。

未料，他火氣一上來，破壞派出所偵訊室內桌上電腦螢幕、攝像鏡頭、喇叭、電腦配線及電話、電話線及配線盒，無一倖免，致不堪使用，警方送辦後，檢方依妨害公務罪起訴。

台南地院審酌，黃不思自制，於員警依法據報到場處理其無端持菜刀在路口徘徊的行為時，未予尊重，反以粗鄙言語無端辱罵，返回派出所後，又無端損壞公務員職務上掌管的電腦及電話等物，漠視公權力，侵害公務機關執行職務的嚴正性，影響國家公務的執行。

法院念及黃犯後仍知坦認犯行，審酌犯罪情節、手段及家庭經濟況等情狀，認他犯侮辱公務員罪處拘役30日，又犯損壞公務員職務上掌管物品罪處2月徒刑，可易科罰金。