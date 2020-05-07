誆買塔位真詐財 7嫌羈押禁見

刑事局今天宣布偵破以30歲葉男為首的靈骨塔詐騙集團，其鎖定持有未上市股票的股東並誆稱可低價轉換靈骨塔位，再誘騙持續加購行騙，逾30人受害，共逮21嫌送辦，法院裁定7嫌羈押禁見。

刑事局今天召開記者會，偵查第七大隊第一隊隊長呂松浩表示，去年1月起陸續接獲民眾檢舉，指有不法集團利用事先取得持有無價值未上市股票的股東名單，再致電誆稱其所持股票可加價換購靈骨塔塔位，成交後又陸續再以其他話術要求加購行騙，損失慘重。

經成立專案小組積極查處，發現以30歲葉男和24歲向男為首的靈骨塔詐欺集團，鎖定曾投資未上市股票失利或原本就持有殯葬產品的民眾，冒充成第三方協商公司，致電謊稱其持有的未上市「壁紙」股票可低價轉換靈骨塔位，並保證能高價售出，以彌補先前投資損失。

未料成交後，詐騙集團又致電誆稱買家只接受特定數量或全系列商品才購買，誘騙被害人再加購相關產品，最後再找各種理由拖延，根本無法成交，被害人損失慘重、血本無歸。

初步清查被害者達30多人，遭詐金額約新台幣3000多萬元，單一受害最高財損約300多萬元。

經報請士林地檢署指揮偵辦，分別於今年1月13日至4月29日執行3波緝捕行動，共逮包括葉男和向男在內等21嫌，並查扣相關犯罪證物。

全案詢後依詐欺和組織犯罪防制條例等罪送辦，法院裁定葉男和向男等7嫌羈押禁見。